ANNA SUI、dunhill精品香水下殺1.5折！買越多贈禮拿越多

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

鋒恩國際暨法意企業於6月18日至20日舉辦香水暨美妝聯合特賣會，旗下代理包含ANNA SUI、CHOPARD、NARCISO、Mercedes-Benz、dunhill等知名精品品牌香氛，最低下殺1.5折，滿3300元還可以拿香氛旅行組，入場即抽折價券，立刻揪好友出發！

這次特賣會不僅有眾多大牌香水，還有周邊擴香瓶、洗沐產品可以挑選，義大利熱銷的國民彩妝PUPA也有許多實用彩妝可以低價入手，更祭出購買四件，第四件免費的超值優惠（以價低者贈送）；現場只要消費滿2000元即可刷卡，單筆消費滿3300元即贈FURLA香氛旅行組、滿5000元贈FURLA療癒貝比藍淡香精100ML、滿12000元贈ANNA SUI童話獨角獸100ML。

【特賣會資訊】

時間：6月18日至6月20日，10:00～19:00

地點：台北市松江路158號9樓之3

義大利香氛保養品牌L'ERBOLARIO蕾莉歐喜迎47周年，不僅推出全新白金膠原逆時系列，更從6月1日起至7月13日，舉辦生日慶滿額贈，夏日淨膚組低至65折、私密清潔組任兩件限時下殺59折，另外消費滿3000元即贈600元品牌正價券；凡於櫃內當日單筆消費滿6000元贈百花爭艷購物袋乙只(價值980元)，滿10000元加贈300元品牌正價券，滿21000元加贈900元品牌正價券。