fb ig video ETtoday search mobile

曬傷肌膚護理3部曲！冰鎮保濕降低發炎反應

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、AI

炎炎夏日，長時間曝曬在陽光下容易造成肌膚曬傷、泛紅甚至脫皮，若不及時修護，不僅會加重肌膚負擔，還可能留下色素沉澱與乾燥細紋，以下整理3個曬後修護肌膚的小技巧，幫助肌膚快速鎮靜、修復彈潤。

Omorovicza,dermalogica,德卡,RéVive,保養,敏感,換季,曬傷。（圖／品牌提供、AI）

Tips 1：立即降溫舒緩，降低發炎反應

曬傷後第一步是「降溫」，可使用冷敷、噴霧型礦泉水等方式，迅速讓肌膚降溫並補充水分，冷敷建議以乾淨的毛巾包覆冰塊或冰水濕毛巾敷在曬傷部位，每次5至10分鐘，避免直接冰敷造成刺激。

Tips 2：使用高效修護保濕產品

曬後肌膚屏障受損，保濕修護尤為重要，可選擇含有神經醯胺、泛醇（維他命B5）、玻尿酸等成分的修護產品，幫助肌膚重建防禦力、減少脫皮並舒緩乾癢不適，尤其更建議乳液或凝膠質地較為清爽，不會增加肌膚負擔。

Tips 3：避免去角質與彩妝，讓肌膚充分休息

曬傷後的肌膚處於脆弱狀態，此時應避免去角質、酸類保養品及厚重彩妝，給予肌膚「修護空窗期」，可暫停一周使用刺激性產品，並專注於補水與修護，讓肌膚有時間自我修復，恢復健康光澤。

【推薦單品】

＃Omorovicza 超導肌活精華，30ml、售價6900元

Omorovicza,dermalogica,德卡,RéVive,保養,敏感,換季,曬傷。（圖／品牌提供、AI）

匈牙利的溫泉護膚世家Omorovicza以精緻奢華的高效能，深受頂級粉絲的喜愛，獨家專利專利礦泉護膚導入科技，超巔峰的4倍濃縮更是品牌歷史最高，可以把26種天然泉礦物導入肌底，搭配鼠尾草萃取、南瓜籽萃取、向日葵芽萃取，注入滿滿營養能量同時舒緩抗老。

＃dermalogica德卡 緊緻水潤面膜，75ml、售價1880元

Omorovicza,dermalogica,德卡,RéVive,保養,敏感,換季,曬傷。（圖／品牌提供、AI）

專注肌膚狀態的機能型保養品牌，向來用成分收服顧客的心，全面回歸的緊緻水潤面膜蘊含交聯鍵結玻尿酸、加拿大柳蘭植萃成分，可以幫助肌膚深層補水潤澤，不添加香料、色素與酒精，特別適合敏感的膚況使用，醫美術後也可以放心敷。

＃RéVive 4D水光真凝霜，售價7200元

RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）RéVive,IPSA,保濕,保養,。（圖／記者李薇攝、達志示意圖）

「抗老首席」RéVive繼上市4D水光真精華之後，立刻成為人氣之作，延續其清爽維持健康美肌的概念，再度推出4D水光真凝霜，針對肌膚老化常出現的暗沉、凹陷、修護力降低三大層面，賦予相對應的解決方案，叉珊藻精萃、山藥精萃先修護表皮屏障，保濕鎖水，達到改善蠟黃，不同大小組成的4D玻尿酸全面澎彈下沉膚況，獨創複合新生胜肽、菸鹼醯胺，溫和加速活力，零死角達到飽滿水感美肌。

關鍵字：

Omorovicza, dermalogica, 德卡, RéVive, 保養, 敏感, 換季, 曬傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

摩納哥王妃富養女兒　10歲公主身上全是精品

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　星冰樂現賺一杯喝起來

木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高

木村拓哉273萬勞力士絕配丹寧裝　冰藍色錶面配棕圈辨識度超高

收入少也能存到錢　5種「上一輩存錢術」其實很有效 宋慧喬穿白背心好涼快　平價混搭精品秀23萬蜜蜂手環 凱特王妃綠松石色母女裝美翻　威廉任兒女壓身撒嬌笑開懷 安格斯12星座一周運勢6／16-6／22　金牛發揮溫柔力、處女追求完美壓力越大 BTS成員V戴45萬卡地亞金錶退伍　搶眼配色秀型男品味 摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 韓系短髮瀏海推薦！鬚鬚瀏海、外翻瀏海顯瘦不挑人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面