曬傷肌膚護理3部曲！冰鎮保濕降低發炎反應

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、AI

炎炎夏日，長時間曝曬在陽光下容易造成肌膚曬傷、泛紅甚至脫皮，若不及時修護，不僅會加重肌膚負擔，還可能留下色素沉澱與乾燥細紋，以下整理3個曬後修護肌膚的小技巧，幫助肌膚快速鎮靜、修復彈潤。

Tips 1：立即降溫舒緩，降低發炎反應



曬傷後第一步是「降溫」，可使用冷敷、噴霧型礦泉水等方式，迅速讓肌膚降溫並補充水分，冷敷建議以乾淨的毛巾包覆冰塊或冰水濕毛巾敷在曬傷部位，每次5至10分鐘，避免直接冰敷造成刺激。

Tips 2：使用高效修護保濕產品



曬後肌膚屏障受損，保濕修護尤為重要，可選擇含有神經醯胺、泛醇（維他命B5）、玻尿酸等成分的修護產品，幫助肌膚重建防禦力、減少脫皮並舒緩乾癢不適，尤其更建議乳液或凝膠質地較為清爽，不會增加肌膚負擔。

Tips 3：避免去角質與彩妝，讓肌膚充分休息



曬傷後的肌膚處於脆弱狀態，此時應避免去角質、酸類保養品及厚重彩妝，給予肌膚「修護空窗期」，可暫停一周使用刺激性產品，並專注於補水與修護，讓肌膚有時間自我修復，恢復健康光澤。

【推薦單品】



＃Omorovicza 超導肌活精華，30ml、售價6900元

匈牙利的溫泉護膚世家Omorovicza以精緻奢華的高效能，深受頂級粉絲的喜愛，獨家專利專利礦泉護膚導入科技，超巔峰的4倍濃縮更是品牌歷史最高，可以把26種天然泉礦物導入肌底，搭配鼠尾草萃取、南瓜籽萃取、向日葵芽萃取，注入滿滿營養能量同時舒緩抗老。

＃dermalogica德卡 緊緻水潤面膜，75ml、售價1880元

專注肌膚狀態的機能型保養品牌，向來用成分收服顧客的心，全面回歸的緊緻水潤面膜蘊含交聯鍵結玻尿酸、加拿大柳蘭植萃成分，可以幫助肌膚深層補水潤澤，不添加香料、色素與酒精，特別適合敏感的膚況使用，醫美術後也可以放心敷。

＃RéVive 4D水光真凝霜，售價7200元

「抗老首席」RéVive繼上市4D水光真精華之後，立刻成為人氣之作，延續其清爽維持健康美肌的概念，再度推出4D水光真凝霜，針對肌膚老化常出現的暗沉、凹陷、修護力降低三大層面，賦予相對應的解決方案，叉珊藻精萃、山藥精萃先修護表皮屏障，保濕鎖水，達到改善蠟黃，不同大小組成的4D玻尿酸全面澎彈下沉膚況，獨創複合新生胜肽、菸鹼醯胺，溫和加速活力，零死角達到飽滿水感美肌。