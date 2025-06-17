不開冷氣也能讓家舒適的5個方法　避免熱疲勞

▲如果室內持續高溫，人可能會產生疲勞狀況。（圖／Unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導



天氣熱到快融化，冷氣又不能一直吹，是不是只能原地蒸發？如果室內持續保持30度以上的溫度，有可能會出現熱疲勞，意即人體因無法有效調節體溫，而感到疲倦、虛弱，只要掌握幾個簡單做法，就算不開冷氣，也能幫助讓身體涼爽下來。有 5 個有效又容易實行的降溫方法，幫你在酷暑中保持舒適、不再耗能又耗神。

善用風

別只是對著自己吹風扇。最理想的情況是製造「進風口」和「出風口」，讓室內熱空氣自然流通。若外頭比室內熱，就乾脆關窗＋電扇對著冰水瓶吹，能有區域性的降溫效果。

自製無插電涼感道具

拿條濕毛巾丟進冰箱冷藏（記得不是冷凍），睡前或午休敷在後頸、手腕、膝蓋內側等散熱點超有感。你也可以準備冰枕或保冷袋，用布包裹放在椅背，清爽不濕黏。

睡前沖「溫水澡」

涼感床單、純棉或麻料寢具是降溫關鍵。睡前沖個溫水澡（沒錯，是溫水！）有助毛孔打開排熱，反而比冷水澡更助眠。換掉冬天的厚棉被，改蓋涼感巾、甚至是浴巾就很夠用。

多水少糖

高溫下其實很容易脫水但不自覺。記得少量多次補水，偶爾加點鹽或檸檬片補充電解質也不錯。不要依賴含糖手搖飲，短暫提神之後反而讓身體更虛。

降低家裡整體熱源

白天別讓太陽直接曬進來，拉上遮光窗簾或蓋淺色布都能降溫。室內燈改用低瓦 LED、減少使用高熱電器如電鍋、筆電、吹風機等，都是避免室內像悶燒鍋的關鍵。