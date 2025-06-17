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不開冷氣也能讓家舒適的5個方法　避免熱疲勞

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▲▼「5個徵兆」代表你已處於過度疲勞　 。（圖／Unsplash）

▲如果室內持續高溫，人可能會產生疲勞狀況。（圖／Unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導 

天氣熱到快融化，冷氣又不能一直吹，是不是只能原地蒸發？如果室內持續保持30度以上的溫度，有可能會出現熱疲勞，意即人體因無法有效調節體溫，而感到疲倦、虛弱，只要掌握幾個簡單做法，就算不開冷氣，也能幫助讓身體涼爽下來。有 5 個有效又容易實行的降溫方法，幫你在酷暑中保持舒適、不再耗能又耗神。

▲ 電風扇,電扇 。（示意圖／翻攝自unsplash）

善用風
別只是對著自己吹風扇。最理想的情況是製造「進風口」和「出風口」，讓室內熱空氣自然流通。若外頭比室內熱，就乾脆關窗＋電扇對著冰水瓶吹，能有區域性的降溫效果。

▲▼毛巾示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

自製無插電涼感道具
拿條濕毛巾丟進冰箱冷藏（記得不是冷凍），睡前或午休敷在後頸、手腕、膝蓋內側等散熱點超有感。你也可以準備冰枕或保冷袋，用布包裹放在椅背，清爽不濕黏。

▲▼洗衣,曬衣,晾衣,家事,洗澡,沖澡,淋浴,傷心。（圖／翻攝自pixabay）

睡前沖「溫水澡」
涼感床單、純棉或麻料寢具是降溫關鍵。睡前沖個溫水澡（沒錯，是溫水！）有助毛孔打開排熱，反而比冷水澡更助眠。換掉冬天的厚棉被，改蓋涼感巾、甚至是浴巾就很夠用。

▲▼喝水時間表。（圖／Unsplash）

多水少糖
高溫下其實很容易脫水但不自覺。記得少量多次補水，偶爾加點鹽或檸檬片補充電解質也不錯。不要依賴含糖手搖飲，短暫提神之後反而讓身體更虛。

▲窗戶,窗簾,居家,光線,自然光,日照。（圖／unsplash）

降低家裡整體熱源
白天別讓太陽直接曬進來，拉上遮光窗簾或蓋淺色布都能降溫。室內燈改用低瓦 LED、減少使用高熱電器如電鍋、筆電、吹風機等，都是避免室內像悶燒鍋的關鍵。

關鍵字：

降溫, 夏日, 生活, 炎熱, 健康, 散熱, 熱疲勞

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