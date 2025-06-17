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珍稀喜馬拉雅雪蘭萃取抗老！油水雙相成分更清爽

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

很多人都以為抗老是冬天才要做的事情，但其實老化是時時刻刻都在進行，當然抗老也不分季節，近期就有不少厲害的抗老新品，蘊含強力的高校能量與科技，可以打造出澎潤細彈的飽滿膚況。

＃嬌蘭 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml、售價17650元

嬌蘭,東森自然美,m̄enom̄eno,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

以蘭花為核心的法國頂奢保養品牌嬌蘭，其蘭鑽系列更是用過都回不去的保養系列，2023年底首次亮相的金緻御光能量系列，運用珍稀的喜馬拉雅雪蘭植物萃取被方，搭配超強的核心技術智慧光感修復科技，可以幫助肌膚撫平細紋，精華霜融質地更是讓珍貴能量可以更好的被吸收，快速澎彈緊緻。

＃東森自然美 BIO UP超導賦活雙金萃，30ml、售價3680元

嬌蘭,東森自然美,m̄enom̄eno,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

以高CP值深受粉絲喜愛的BIO UP系列，針對臉部抗老議題，推出全新超導賦活雙金萃採用油水雙相成分，搭載超導逆齡科技，在使用前充分搖晃，可以幫助兩種有效成分迅速混合，不僅幫助肌膚補充水分，同時達到天然油脂植物角鯊烷、紅沒藥醇、胡蘿蔔油的潤澤，並注入黑科技成分外泌體與EGT活膚因子（麥角硫因），全方位滋養。

＃m̄enom̄eno Re逆時緊緻精華，30ml、售價1450元

嬌蘭,東森自然美,m̄enom̄eno,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

由張景嵐m̄enom̄eno蘊含大豆肽煥活精萃、普拉斯鍊（玻色因）、咖啡因，但是無酒精、無Paraben防腐劑、無香精與色素、矽靈，透過高效的抗老配方，卻可以更加溫和的幫助肌膚抵抗老化，同時不會引起刺激，而刺激敏感通常也是肌膚老化關鍵，因此穩膚也是相當重要的一環。

關鍵字：

嬌蘭, 東森自然美, m̄enom̄eno, 保養, 抗老

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