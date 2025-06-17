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最容易劈腿的三大星座！TOP 1外冷內熱愛得深切　另一半也難發現　

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在戀愛中，最讓人難以接受的就是「劈腿」，這種背叛不只傷害感情，更可能讓人對愛失去信心，從星座的性格來看，有些人天性追求刺激、愛玩愛冒險，或者內心充滿不安全感，這些特質往往讓他們更容易出軌，以下盤點出最容易劈腿的三大星座，看看你有沒有上榜。

星座,占卜。（圖／IG）

TOP 3：雙子座

雙子座天生好奇、變化多端，他們追求新鮮感，對感情的忠誠度相對較低，即使有穩定的伴侶，也容易因為生活變得無聊或出現新鮮刺激的人而產生動搖，他們擅長說話、掩飾，往往在劈腿時不易被察覺，加上害怕無趣和被綁住的感覺，讓他們在感情中頻頻犯錯。

星座,占卜。（圖／IG）

TOP 2：射手座

射手座熱愛自由、討厭被束縛，在戀愛中最忌諱的就是壓力與控制，他們對新奇事物充滿好奇，容易在旅途中、活動中與異性擦出火花，射手不見得是蓄意劈腿，而是「來得快、去得也快」，當現有感情無法讓他們感受到熱情時，他們可能毫不留戀地投入另一段戀情中，讓人防不勝防。

星座,占卜。（圖／IG）

TOP 1：天蠍座

天蠍座外表冷靜，內心卻充滿熱情與佔有欲，他們一旦愛上會愛得深沉，但也容易因為內心的慾望、不安全感而偷偷尋求感情以外的慰藉，天蠍擅長隱藏情緒，一旦出軌，往往不會輕易被發現，他們的劈腿多半不是衝動，而是經過一段時間的心理掙扎和誘惑累積，是典型「外冷內熱」型的劈腿高手。

關鍵字：

星座, 占卜

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