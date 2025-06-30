4D童妍針推出「肌膚再生之鑰」療程自由搭配 精準客製化美麗

▲不再「饅化」！4D童妍針＋AART評估系統，啟動「肌膚再生之鑰」精準客製美麗。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

「想變漂亮，但又怕撞臉、怕太假」—— 這是不是你也曾想過的醫美難題？

隨著醫美療程越來越普及，想變美早已不是問題，但要怎麼「自然變美、不露痕跡」才是真正難的。尤其在社群影像滿天飛、濾鏡美照標準越來越高的年代，如何保持個人特色，又避免出現填補過度導致的「饅化臉」，成為現代愛美者最關心的事。

現在，國際醫美龍頭藥廠推出獨家「AART美學評估系統」，結合抗老寵兒4D童妍針，重磅推出「4D肌膚再生之鑰」療程，讓每一次變美都不再靠運氣，而是從膚質、臉型、比例等科學數據出發，搭配再生療程，量身打造真正屬於你的自然之美。

▲▼ 國際醫美品牌舉辦「4D肌膚再生醫學論壇」，結合擁有25年臨床基礎的4D童妍針，再進化為「AART美學評估系統」研討會，吸引全台醫美領域醫師齊聚最新產品技術 。（上圖／記者鄭遠龍攝；下圖／品牌提供）

打破醫病斷層！療程不再「醫師說了算」

過去，許多醫美溝通像是「醫師說什麼就做什麼」或「客人拿著照片指定要同款」，但這樣的方式，往往忽略了每張臉的條件不同，反而容易造成不對稱或過度治療，降低術後滿意度。

「AART就是為了解決這個問題」林亮辰皮膚專科診所院長林亮辰指出，這套系統從膚質、臉型、比例、對稱度、表情紋五大面向分析，透過『評估、解剖、產品選擇、治療建議』四步驟，幫助醫師與消費者一起討論適合的療程方向。他認為，「每個人的美感本來就不同，我們做的是強化個人特色，而不是讓大家都長得一樣。」

▲▼林亮辰皮膚專科診所院長林亮辰醫師表示，AART系統透過五大面向分析臉部特徵，結合四步驟評估流程，協助醫師與消費者建立共識、規劃專屬療程。（上圖／記者鄭遠龍攝；下圖／品牌提供）

避免「饅化」副作用，從根本找回肌膚狀態

什麼是「饅化」？就是臉部輪廓因填補過度而顯得僵硬、浮腫、不自然。這是過去過度依賴單一治療手法可能出現的副作用。

聖緹雅診所院長陳振豐提醒，肌膚老化其實是皮膚、脂肪、筋膜、肌肉與骨骼五層一起變化的過程，如果只針對某一層填補，很容易造成「治標不治本」的效果。因此，「4D肌膚再生之鑰」針對不同老化結構設計四大方向療程，包括活膚、豐盈、體積支撐與拉提設計，消費者可以透過AART美學評估系統的結果，根據自身需求與預算，隨意搭配療程，讓變美之路更加精準更有效率。

▲▼陳振豐醫師指出，4D肌膚再生之鑰以四大療程設計，改善填補過度導致的饅化問題，重塑自然臉部線條 。（上圖／記者鄭遠龍攝；下圖／品牌提供）

更有彈性的療程，讓你真正「有選擇權」

和以往「醫師說什麼就做什麼」不同，這套療程強調消費者的參與感與選擇權，可以依照自己的膚況、預算與需求彈性調整，也更能避免治療過頭或效果不如預期的情況發生。

陳振豐也說明，所搭配的4D童妍針是再生材質，能夠刺激膠原蛋白和彈力蛋白的增生，重建肌膚微環境、啟動肌膚再生自我修復機制，從源頭阻斷老化，效果更自然更持久，不回有填充過多的壓迫感，能夠從根本處理老化，是4D童妍針成為抗老佼佼者的主要原因。

▲醫美的主流思維正從「變臉」走向「變得更好看」，不少醫師也提到，如今消費者更在意自然呈現與個人風格，不再追求一模一樣的模板式美感。（圖／品牌提供）

別讓變美靠運氣！選對醫師才是真正關鍵

從AART美學評估系統到4D童妍針，醫美不再只是「變臉式整型」，而是回歸到「讓自己看起來更好」這件事本身。療程本身是工具，真正影響你變美路徑的，還是回歸到醫師的技術、經驗與審美。

想讓變美過程不再靠運氣！記得這一點就夠了：選擇有經驗、懂審美、並取得原廠認證的專業醫師，是你變美、變自然的第一步。相關療程需由專業醫師進行評估與討論，效果依個人體質與狀況而異，請選擇原廠認證的合格診所諮詢。