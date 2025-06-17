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i-dle舒華擔任SKECHERS全新代言人美照曝光！預告回台參加活動

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記者鮑璿安／綜合報導

i-dle 台灣成員舒華又有全新身分了！運動品牌 SKECHERS 正式宣布她擔任品牌全新代言人，也釋出了絕美形象照，畫面中舒華身穿學院風白色衛衣，詮釋甜美夢幻的運動風格，搭配層次感紗裙與經典 D'LITES 復古老爹鞋，簡直可愛到破表。

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

▲i-dle舒華擔任SKECHERS全新代言人。（圖／品牌提供）

舒華此次詮釋經典 D'LITES 復古老爹鞋，柔中帶剛的造型展現她獨有的時尚態度，此款 D'LITES 鞋型以復古輪廓搭配厚底設計廣受喜愛，一秒拉長腿部曲線，強調舒適腳感同時兼具潮流外型。而在幕後花絮中出現的 HOTSHOT 德訓鞋，更成為關注焦點，這款融合復古風格與 Slip-Ins 快穿科技的熱銷鞋款，自問世以來便在年輕市場廣受歡迎。

▲▼ 舒華 。（圖／品牌提供）

舒華也開心分享：「能夠成為 SKECHERS 品牌代言人我感到非常開心與榮幸！我一直很喜歡 SKECHERS 結合舒適與時尚的風格，也很期待透過這次合作，讓大家一起感受不一樣的 SKECHERS。」同時品牌也預告她所演繹的形象照將在9月登場，並將邀請舒華參加品牌活動，不妨期待舒華回台時與粉絲們近距離互動。

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲舒華為D+AF拍攝的代言美照，一次演繹了搭配膝上皮靴、綁帶靴與芭蕾風休閒鞋。（圖／品牌提供）

舒華同時也是D+AF代言人，過去示範甜美率性的穿搭態度，芭蕾風休閒鞋加入升級版12mm SOFT FOAM液體鞋墊，鞋面上的緞帶蝴蝶結相當可愛，舒華以純白色洋裝、白色泡泡襪進行搭配，散發甜美氣息。偏好增高款式的女孩可以選擇超厚底綁帶短靴，擁有增高 9.5 公分，在舒華腳下帶來百變風格。

關鍵字：

i-dle, 舒華, SKECHERS

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