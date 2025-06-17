Stray Kids金昇玟成為Burberry品牌大使！帥氣風衣加持9頭身男神比例

記者鮑璿安／綜合報導

韓團Stray Kids成員金昇玟（Seungmin）正式加入 Burberry 家族！成為品牌最新全球大使，並亮相於最新發布的夏日盛典形象視覺，他以清新自然的風格演繹標誌性的風衣單品，難掩9頭身比例，展現有別於舞台造型的紳士氣場。

▲Stray Kids 成員金昇玟。（圖／品牌提供）

形象照片中，金昇玟分別以 Burberry 經典風衣與格紋襯衫造型出鏡，選擇品牌標誌性的淺卡其色長版風衣搭配棕色格紋內搭與褐色格紋長褲，盡顯九頭身男神比例，展現英倫品牌擅長的自然寫意與優雅剪裁；另一張黑白照片則透過黑底格紋外套強調線條感，搭配高領設計呈現出摩登率性的風格。兩套造型皆突顯出 Burberry 在傳統與現代間的平衡，也讓金昇玟的氣質與品牌風格完美融合。

作為 Stray Kids 的主唱，金昇玟自 2018 年出道以來，與團體一起以自製音樂與實驗曲風打破類型界線，迅速在國際間累積高度聲量。對於這次合作，金昇玟表示：「能夠成為 Burberry 家族的一員，我深感榮幸。Burberry 是個擁有豐富歷史底蘊的英國標誌性品牌，我非常喜愛這份與品牌文化的連結，也期待在未來共同創造更多精彩時刻。」

▲PRADA最新宣佈成員 Gawon 升格為品牌大使。（圖／品牌提供）



而Prad 宣佈團體 MEOVV 成員 Gawon 成為最新品牌大使，並公開為她拍攝的專屬形象照，畫面中她頂著招牌的仙氣中分長髮，身穿碎花圖樣的連身裙，展現清新唯美氣息。而早在今年2月的時候，Gawon 就受邀出席於米蘭舉行的 Prada 2025 秋冬女裝秀，當時的看秀造型也引發不小討論，她身穿高腰連褲襪露出修長的比例曲線，詮釋寬鬆的口袋夾克、緊身平口等單品，顯示出與Prada風格超契合的默契。