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日本超人氣雨具品牌引進台灣　雨傘上有御守也太可愛了吧

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日本傘品品牌Wpc.已被引進台灣。旅行咖啡館聯名系列NT$1,280（uniarts提供）

圖文／鏡週刊

過去總是要飛一趟日本、或者是在網路上找代購才買得到的傘品品牌Wpc.，現在由選品平台uniarts引進台灣了！充滿東瀛感的御守、冰淇淋汽水為靈感的印花、自登機證延伸的旅行專用迷你傘，讓傘不只是傘，而是成為你出門穿搭的一部分。

在日本可以說是人手一支的超人氣傘品品牌Wpc.，除了具備防潑水、防曬係數UPF50+、99.9％抗UV及超輕量、耐用、小巧好收納的特性外，傘面的設計以及傘套的巧思，更是其他傘品望塵莫及的精緻感！

雨傘上有御守也太可愛了吧　日本第一傘品品牌Wpc.引進台灣

▲夏日御守系列。各NT$1,450。（uniarts提供）

夏日御守系列以日本神社的祈願文化配上傳統日本花卉與印花紋路，搭配小繩結及金線文字刺繡宛如真實御守，還有籤詩的細膩設計，超級可愛的啊！旅行咖啡館聯名系列是自2022年發售以來，已經突破30萬支的暢銷款，本次推出以復古飲品冰淇淋汽水為靈感的清爽碳酸風格印花傘面，讓人一看就涼爽暢快，忘記酷暑以及雨日的黏膩。

雨傘上有御守也太可愛了吧　日本第一傘品品牌Wpc.引進台灣

▲旅行主義中性迷你傘。各NT$1,280。（uniarts提供）

喜愛旅行與戶外活動的人，隨身一把傘絕對是必須，Wpc.推出以登機證為設計靈感的旅行主義迷你傘，特別尺寸的雨傘收納包還能作為旅行隨身包，時尚與實用性兼具，是出外旅遊的最佳小夥伴。

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關鍵字：

鏡週刊, 雨傘, Wpc., uniarts

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