章子怡剪了「狗啃瀏海」撞臉郭采潔　網看傻：國際臉都救不了

▲章子怡出席上海國際電影節頂全新瀏海超短髮撞臉郭采潔。（圖／翻攝自章子怡工作室微博、郭采潔小紅書）

圖文／CTWANT

章子怡近日以電影《醬園弄》女主角身份，出席第27屆上海國際電影節，一身黑紗禮服加上全新「瀏海超短髮」造型驚艷紅毯，從氣場到造型都被媒體大讚是本屆紅毯最大亮點。

據了解，這次章子怡的造型特別呼應電影角色的設定，從服裝到髮型都經過精心設計，一襲Keyi Chuan 2025春夏禮服搭配耳下超短髮，展現出角色從壓抑走向覺醒的心理轉變。

▲章子怡一襲Keyi Chuan 2025春夏禮服搭配耳下超短髮。（圖／翻攝自章子怡工作室微博）

但沒想到，這款貼頭的短瀏海造型卻在網路上掀起熱議，許多網友一時之間完全認不出是章子怡本人，甚至在社群留言區大膽點名：「以為是郭采潔國際化XD」、「像郭采潔又等於像苗可麗也等於像謝麗金？」、「這種就經典的大媽頭」一秒從國際影后變身本土熟面孔，笑翻一票網友。

▲章子怡新髮型讓網友完全認不出。（圖／翻攝自章子怡工作室微博、郭采潔小紅書）

▲（左至右）郭采潔、苗可麗、謝麗金。（圖／翻攝自郭采潔IG、苗可麗IG、謝麗金IG）

另外也有不少粉絲留言，認為章子怡過去最具代表性的造型，其實就是全梳無瀏海的俐落髮髻，才最能突顯她的高級感與氣場，直呼「沒有瀏海才是最對味的章子怡」、「紅毯造型還是以前的最耐看」。

▲章子怡被認為最具代表性的造型。（圖／翻攝自章子怡工作室微博）

這波討論不僅突顯出髮型對整體氣質的重要性，也再度印證了「選對髮型比整形還關鍵」的時尚鐵律！畢竟，有些造型連章子怡這種國際臉都難以駕馭，可見「造型選擇權」真的不能輕忽。

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