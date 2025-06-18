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90%女性都中！5大私密處呵護迷思：手洗內褲、經常灌洗都要注意

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

在高溫悶熱的環境下，女孩很容易會有私密處悶、熱、黏等不適感受，若沒有正確的私密處保養觀念，很容易導致種種的不適症狀，而很多的女性心理都會有疑問，明明每天都勤保養、清潔，為什麼搔癢感染問題總是無法得到解決？很有可能是陷入了私密處保養的迷思。

▲私密,私密肌,保養,愛康,女力紅,Saforelle,。（圖／pexels）

迷思一：衣物丟入洗衣機快速又方便？

妳是不是求方便，全身的衣物都直接丟入洗衣機呢？內褲是長時間接觸私密處的衣物，女孩在排卵期或經期間，都很難避免沾染到分泌物，如果丟進洗衣機清潔，很容易接觸到其他衣物的細菌，並且無法確切將內褲上的髒污清潔乾淨。建議以手洗清洗內褲，並搭配專門的清潔用品，可以有效去除分泌物，也需要藉由足夠的太陽曝曬，達到充分的殺菌效果。

▲私密,私密肌,保養,愛康,女力紅,Saforelle,。（圖／pexels）

迷思二：只要手洗內褲都沒問題？

就算每天手洗內褲，也有可能存留看不見的細菌！因此定期汰換內褲是必要的，建議每3個月可以更新內褲，能確保私密處接觸的是乾淨衣物，有效避免感染的情況發生。

▲私密,私密肌,保養,愛康,女力紅,Saforelle,。（圖／pexels）

迷思三：私密處清潔一起洗？

外陰需要每日做清潔，沖洗掉尿垢或分泌物等殘留，但在內陰則是不需要特別灌洗，因為陰道內部存有各種好菌壞菌，可以維護環境中的酸鹼值，若用灌洗的方式清潔，容易破壞環境外，也會增加感染的機率。

▲私密,私密肌,保養,愛康,女力紅,Saforelle,。（圖／pexels）

迷思四：天天都要用私密處清潔？

平時清洗外陰部時可藉由沖洗並將皺褶處的污垢清潔乾淨，不一定要天天搭配私密處清潔產品，若需要使用，主要的挑選方式，可注重於溫和不刺激的成分，在不影響私密處環境的情況下，給予溫和的清潔。

▲私密,私密肌,保養,愛康,女力紅,Saforelle,。（圖／pexels）

迷思五：衛生棉長時間使用

不只是經期來臨期間，日常用的護墊也要定期更換，不然衛生棉很可能變成如同培養皿般存在，加速細菌滋生，建議2小時即可做替換，可以降低引起私密處不適的機率。

關鍵字：

私密, 私密肌, 保養

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