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改善身體異味從吃開始！柑橘、蘋果或是白肉都推薦

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

每個人身上都會有獨特的味道，可能是沐浴乳、身體乳或是自己散發出的體味，到了夏天通常體味都會變得更重，有些人甚至會散發出酸臭的味道，國外網站就分享5種吃了身體會香香的食物，快去超市買起來吃！

▲體臭,體味,香味。（圖／pexels）

1.花草茶

現代人很喜歡喝咖啡，但咖啡裡面的咖啡因濃度較高，很容易引起強烈的體味，不妨可以改喝花草茶，除了擁有很好的抗氧化效果，減少身體內的毒素，也會讓味道聞起來更好。

▲體臭,體味,香味。（圖／pexels）

2.蘋果

蘋果是一種很好的水果，可以有效的預防口臭，很多天然洗劑也會運用蘋果作為天然的香氛來源，可見蘋果不但對身體很好，對體臭也有一定的改善效果。

▲體臭,體味,香味。（圖／pexels）

3.柑橘類水果

柑橘類的水果光是用聞的就很香，很容易被人體吸收，也是改善體味很好的水果，而且裡面擁有很高的維他命成分，可以幫助身體抗氧化。

▲體臭,體味,香味。（圖／pexels）

4.白肉

戒掉紅肉在嗅覺上可以得到一些好處，有研究發現，多吃紅肉的女性，與兩周不吃肉的男性，聞起來的味道更為誘人，尤其是白魚肉，不會釋放出代謝紅肉時一樣難聞的氣味。

▲體臭,體味,香味。（圖／pexels）

5.荳蔻跟肉桂

小荳蔻跟肉桂不但可以讓食物更加美味，還可以散發出清新怡人的香氣，相反的，像是大蒜、洋蔥含有有機硫化物，主要通過體內的毛孔被代謝和消除，因此會散發出難聞的氣味。

關鍵字：

體臭, 體味, 香味

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