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「夏日6款香氛身體噴霧」盤點　一噴輕盈療癒包裹肌膚

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記者曾怡嘉／綜合報導

隨著氣溫升高，流汗機會大增，想要維持身體清香，除了噴灑香水以外，香氛噴霧也是好選擇，若有似無的香氣不會過分張揚，但聞起來卻舒適宜人，讓人好想親近。

▲▼噴霧。（圖／品牌提供）

▲diptyque 夏日戶外身體噴霧，100ml，1,900元。

檸檬草、天竺葵及檸檬尤加利精油巧妙調和，獨具驅蚊功效，再輔以橙花的花香調，更顯輕盈靈動。

▲▼噴霧。（圖／品牌提供）

▲BYREDO 返璞歸真身體噴霧。

全新肌膚專用香氛，續延返樸歸真淡香精的香氣呈現，標誌性的玫瑰柔和香息，一抹輕柔療癒的麝香包裹肌膚，輕盈水潤宛若第二層肌膚。

▲▼噴霧。（圖／品牌提供）

▲MISS DIOR 香氛髮香噴霧，30ml，2,300元。

以格拉斯玫瑰的柔美香氣為主角，與清新鈴蘭、華美奔放的牡丹，以及帶有香粉質感的鳶尾花層疊交織，散發絲絨般柔滑、撩撥感官的迷人氣息。

▲▼噴霧。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕 Barénia 香髮噴霧，30ml，2,700元。

橡木替代橡木苔，並同蝴蝶黃薑花、廣藿香和奇異非凡的漿果搭配，當香水變為香髮噴霧，更顯現出若有似無的輕巧感。

▲▼噴霧。（圖／品牌提供）

▲LUSH 梅梅細雨身體噴霧，1,800元。

結合感覺清新的苦橙葉精油、桂花精萃及西西里紅橘精油，與帶來一陣陣熟透梅子的甜香交織成迷人的清新雨天感。

▲▼噴霧。（圖／品牌提供）

▲AESOP 草本腋下身體噴霧，50ml，1,050元。

以植物芳香溫和掩蓋氣味。配方蘊含多種精心調配的精油，能抑制導致異味的細菌滋生，散發沉穩的土質與木質香調。

關鍵字：

香氛, 身體噴霧, 夏日, 清新, 推薦

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