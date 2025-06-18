《我們與惡的距離II》7金句：努力是建立在好運與好背景上，才有可能改變

記者鮑璿安／綜合報導

《我們與惡的距離II》由周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚主演，劇情橫跨三個年代，涵蓋公共衛生、法律、政治與精神疾病等議題，當中不少戳心的橋段更是發人省思，而金句台詞連發，一起來看看。





▲《我們與惡的距離 II》。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可，以下同）

1.還沒改變這個世界，改變自己比較快。



2. 主任認為我還有資格做醫生嗎？我還能秉著良心從事這項工作嗎？尊嚴，我們以為我們接得住所有人，但其實我們什麼都接不住，醫生不是神，就算是神也會讓悲劇發生。雖然我們都不知道為什麼，我想我已經失去照顧病人的能力，我也失去當醫生的資格。

3. 政治說好聽一點就是資源分配，說難聽一點就是處理人性的貪。誰會嫌錢多？就只有你。含著金湯匙又好命，你如果不跑地方，你就永遠不知道民間疾苦。你不作秀選民怎麼知道你在幹嘛？好的政治人物就是好演員，有理想也是要顧現實。

4.努力，是建立在好運與好背景之上，才有可能改變。他現在能想到借錢要還，為了保護妹妹去當車手，已經是在他的生活經驗裡面，想到最努力的事情了，我的意思是這是兩個世界的思維，沒有對錯。





5.建議是最廉價的，你以為他聽得還不夠多喔？聽一個病人說，猶豫的時候，廁所、刷牙、洗澡都要消耗極大的能力，起碼在病房不會影響到家人，沒有罪惡感。你要他們做決定是非常困難的，你再給他一點時間，現在也有可能是藥物的作用，我們看到的症狀，就是浮起來的那個冰山尖角，你要找到你自己的冰山，還有病患的，才能破冰。



6. 沒有人該是一座孤島。



7. 只要有那麼一點點不能放棄的理由，就該去做！