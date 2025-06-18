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現代人睡不好成主流！「助眠香氛保養」讓你快快進入夢鄉

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記者曾怡嘉／綜合報導

台灣純淨香氛品牌 auscentic 透過調查，挖掘現代人對睡眠觀念的知易行難，也渴望睡得更好的心聲，我們都知道睡前該放鬆、不滑手機、不碰咖啡因，但根據《睡前習慣調查》，超過 8 成受訪者知道至少 4 種助眠好習慣，但實際有做到的人僅 25%。這顯示睡眠困擾，不是因為不知道該怎麼做的資訊落差，而是生活節奏與心理慣性，無法容納任何「需要刻意安排的放鬆」。

▲▼助眠。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲ auscentic推出兩款呼吸精萃分別為白天使用的覺醒與夜晚適用的入夢。

▲▼助眠。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲抹在手腕處搭配呼吸法，有效幫助副交感神經啟動。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

睡眠專科醫師許瑛倢表示：「現代生活緊湊，入夜時，自律神經常常沒能順利切換到夜間所需的狀態。雖然我們無法用大腦直接控制自律神經，但透過嗅覺與觸覺，加上有節奏的呼吸引導，就能有效幫助副交感神經啟動，讓身體準備好進入真正的休息模式。」

▲▼助眠。（圖／品牌提供）

▲auscentic 入夢 θ 呼吸精萃，1,080元。

auscentic打造入夢 θ 呼吸精萃，以夜息精華為主成分，透過嗅覺和觸覺的感官路徑，搭配節奏緩慢、可日常實行的 5-5-5 微呼吸，協助身體從白天高張的交感狀態，過渡到夜間需要的副交感神經主導，建立屬於自己的「新睡前儀式」。

▲▼助眠。（圖／品牌提供）

▲VCool α-Cedrol雪松醇睡眠噴霧(恬然夢境) ，50ml，1,300元。

調和佛手柑、薰衣草、甜馬鬱蘭、乳香、苦橙葉等七種精油，幫助情緒穩定，適合思緒繁雜、內在波動明顯的夜晚。

▲▼助眠。（圖／品牌提供）

▲Nu Skin「MyND360 清意睡系列」舒眠膠囊。

Nu Skin也推出「MyND360 清意睡系列」舒眠膠囊，添加三大黃金舒眠方程式，包括酪蛋白胜肽、番紅花萃取物與山茶葉萃取物，幫助入眠，有助調整日夜節奏，打造正向循環。

關鍵字：

睡眠, auscentic, 呼吸精萃, 專家, 秘訣

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