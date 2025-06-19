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抗紫外線又能抗藍光！新一代防曬舒適感提升　一步驟讓你安心出門

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記者曾怡嘉／綜合報導

全球溫度逐年升高，紫外線強度也連年攀升，消費者也越來越意識到防曬對於預防老化的重要性，但往往對傳統的防曬霜感到不舒適，例如質地黏稠、堵塞毛孔以及使用後留下難看的白色殘留等問題，新一代防曬講求舒適性，不僅是水感好推抹，除了抗紫外線更能防藍光，更添加保養成分，簡單一個步驟就能超安心。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦水潤肌 超保濕水感防曬凝露SPF50+/PA++++ ，110g，379元、超保濕水感防曬精華SPF50+/PA++++，80g，379元。

曼秀雷敦推出防曬凝露及防曬精華雙質地選擇，擁有最高防曬規格SPF50+ PA++++及日本獨創「光耐久微膠囊技術」，更結合3重機能性玻尿酸層層鎖住水分，實現高效防禦紫外線的同時，讓肌膚全天候水潤透亮，擺脫乾燥緊繃，讓擦防曬就像擦保養品般水潤又養膚。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲Natura Bissé C+C 清透防曬精華 SPF50，30ml，2,800元。

以濃縮維他命C的光采能量、緊緻配方，結合超越紫外線的抗氧防護，為每日接觸陽光與環境壓力肌膚，提供更高標準的守護。除了抵禦UVA、UVB，更延伸防護至容易忽略的藍光與紅外線傷害，無論晨間妝前、日間外出、午後補擦，都能安心抵禦老化同時潤澤。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 八小時神奇保濕防曬乳SPF 40 PA++++，1,550元

全效隱形超防護，一抹抵禦紫外線、藍光防護與空污，輕盈好吸收，且兼具高效保濕力，不殘留不反白也不黏膩，打造適合所有膚質的日常保養。無論是單獨或是上妝前使用，溫和輕盈的質地不會留下任何殘留或黏膩感，都能讓保養防護步驟更精簡輕鬆。

關鍵字：

防曬, 水感防曬, 保濕, 紫外線, 肌膚

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