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ZARA「低至6折」超殺折扣季開跑！GAP新品5折「398元」入手人氣T恤

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記者鮑璿安綜合報導

618來臨，不少快時尚品牌都展開特惠活動，像是時尚迷期盼已久的ZARA、GAP從6月19日正式迎來特價！ZARA低至6折，不少單品直接降價到千元有找。而Gap 夏日狂歡購也帶來全場「多買多折」優惠，全家老小都能夠入手便宜單品。

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲ZARA這次的折扣從6月18日晚間10點搶先在APP開跑，6月19日則正式在實體門市登場，低至六折十分有感 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲夏季單品也參與折扣。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

ZARA這次的折扣從6月18日晚間10點搶先在APP開跑，6月19日則正式在實體門市登場，低至六折十分有感。無論是夏季必收的小背心、花卉洋裝或是換季的分量感翻領外套都在打折清單之內。推薦款式包含一款白色短袖上衣，以圓領與心型金屬鈕扣打造甜美輪廓，下擺自然散開設計，凸顯女性柔美線條；另一款白色短袖則以黑色蝴蝶結點綴正面，搭配邊緣流蘇與實用口袋，讓可愛與實穿兼具。藍色長袖針織外套以毛圈感粗花呢打造質感，搭配金色紐扣和對稱口袋，展現濃濃復古時尚。而綠底碎花長裙則採用抓皺設計，輕盈布料勾勒出浪漫田園風格，是夏日必備的清新單品，不妨趁折扣期間入手。

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲Gap「夏日狂歡購」自6月19日正式開跑 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

▲純棉條紋襯衫從原價$2,299 特價來到$1,198 ；GAP人氣T恤398元。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

Gap「夏日狂歡購」自6月19日正式開跑，推出全場「多買多折」優惠，最高享3件6折，新品下殺至原價 5 折與精選單品皆納入折扣範圍。此次活動特別強調高CP值與全家適用的夏季服飾，包括人氣Logo T恤、長袖襯衫、丹寧洋裝與童裝聯名迪士尼系列，皆以398元起的優惠價格登場。像是純棉條紋襯衫從原價$2,299 特價來到$1,198 ；翻領長袖條紋襯衫原價$1,499 特價$798 ，都是折扣很大的品項。

此外，Gap也推出許多兼具舒適與機能性的夏季穿搭提案，男裝主打熱帶印花與條紋T恤、女裝則以洋裝、短裙與粉嫩上衣為主，童裝則有角色印花T恤與丹寧套裝，應對戶外活動與親子日常毫不費力。值得一提的是，本次亦再次推出經典樂團T恤系列，向The Beatles、The Doors、Kurt Cobain等傳奇致敬，透過服飾展現音樂態度與街頭風格，滿足懷舊潮流迷與音樂愛好者的時尚收藏需求。

關鍵字：

特價, 618, 夏季, 時尚, 折扣

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