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陳冠希曬CLOT Stan Smith新串珠鞋！ASICS聯手北歐品牌浪漫印花機能鞋

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記者鮑璿安／綜合報導

今夏掀起話題的聯名鞋款持續報到！ASICS SPORTSTYLE 與丹麥時裝設計師 Cecilie Bahnsen 攜手推出 GEL-CUMULUS 16 SSCB 聯名鞋款，為經典跑鞋注入浪漫細膩的花卉視覺語言。adidas Originals則是攜手陳冠希打造 CLOT Stan Smith Beaded 鞋，注入東方串珠元素，讓人感受東西文化融合的潮流詮釋。

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲陳冠希親自演繹 CLOT Stan Smith Beaded 聯名鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲以經典 Stan Smith 為基底注入東西融合的視覺語言，鞋面最大亮點在於以串珠細節重新詮釋網壇傳奇鞋款。（圖／品牌提供）

adidas Originals 攜手潮流指標陳冠希推出 CLOT Stan Smith Beaded 聯名鞋款，以經典 Stan Smith 為基底注入東西融合的視覺語言。鞋面最大亮點在於以串珠細節重新詮釋網壇傳奇鞋款，並透過「鄉村俱樂部」為主題的形象照，反思身份與規範，展現打破規則與自我風格並存的叛逆精神。此次合作也邀來韓星鄭浩妍一同演繹，賦予設計更多跨文化張力，鞋款將於6月21日起於指定門市與官網限定販售。

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲ASICS SPORTSTYLE 推出全新 Signature 系列首發之作，與丹麥設計師 Cecilie Bahnsen 展開夢幻合作 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）▲▼ 鞋履綜合 。（圖／品牌提供）

▲靜夜黑與星辰銀雙色 。（圖／品牌提供）

ASICS SPORTSTYLE 推出全新 Signature 系列首發之作，與丹麥設計師 Cecilie Bahnsen 展開夢幻合作，重塑 2014 年經典跑鞋 GEL-CUMULUS 16，推出 GEL-CUMULUS 16 SSCB 聯名鞋款。延續其機能性與復古美學，並融入 Bahnsen 標誌性花卉圖騰與柔和半透明網布，帶來女性視角下的「精緻日常」。本次推出靜夜黑與星辰銀雙色，鞋款結合招牌 GEL 緩震技術與 TRUSSTIC 穩定系統，讓穿搭同時兼具機能與風格，滿足全天候舒適行走需求，將於6月27日於台灣 ASICS 官網及指定門市上市。

關鍵字：

時尚, 聯名鞋款, 花卉視覺, 跑鞋, 串珠

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