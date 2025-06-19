fb ig video ETtoday search mobile

6大線索確定他愛妳！取綽號、秒回訊都是曖昧軌跡

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

愛情最美好的時候，就是兩個人互相試探的時候，但是有時候又非常想確定他到底對我又沒有感覺，這次就站在男生的角度來回答，只要出現這6個跡象，表示男生一定喜歡妳，對妳有好感。

▲戀愛。（圖／jtbcdrama IG）

1.經常主動找你

經常會主動私訊你「在嗎」、「在幹嘛」、「睡了嗎」，通常就表示他想妳了，發的次數越頻繁，表示他越喜歡你，所以才會主動發訊息。

2.時刻關注你的動態

在半夜突然發了一個動態，他第一時間按讚留言，或是私訊你「怎麼了？」都是喜歡你的表現之一。

3.分享快樂

看到好玩的事情、看到有趣的事情通通發給妳，甚至看到眼前的風景都會發給妳或是＠妳，這表示妳在他心裡的重要性，讓他時時刻刻都想跟妳分享。

▲戀愛。（圖／jtbcdrama IG）

4.喜歡的眼神

男生一般喜歡女生的眼神有兩種，比較害羞的男生會躲避，眼神閃爍，要看不看的樣子；還有一種就是看著貓咪一樣的關愛的眼神，靜靜的看著妳。

5.炫耀欲爆滿

打籃球打得好會邀妳去看、樂器彈的好一定要邀妳去聽，因為喜歡妳，所以想把一切美好的東西都跟妳分享，想讓妳也跟著喜歡他。

6.對待妳不同

比如說下課只找妳一個人說話、只幫妳取一些可愛的外號、順路幫妳一個人帶早餐等等，只有妳和他兩個人才知道的事情，對待妳跟其他人不同的地方。

關鍵字：

曖昧, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧

嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧

小心失智、癌症找上門！營養師：天天吃「超加工食品」很傷身

小心失智、癌症找上門！營養師：天天吃「超加工食品」很傷身

「戀愛眼光準」星座Top3 從沒失誤！ 第一名最會看人穩嫁潛力股

「戀愛眼光準」星座Top3 從沒失誤！ 第一名最會看人穩嫁潛力股

摩納哥王妃LV禮服上身氣勢不輸女星　與鑽石耳環都是訂製款 星巴克6／19起連兩天「大杯以上買一送一」　18款飲品涼感迎夏至 潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球　與黃仁勳撞同款RICHARD MILLE 《我們與惡的距離II》7金句：努力是建立在好運與好背景上，才有可能改變 ZARA「低至6折」超殺折扣季開跑！GAP新品5折「398元」入手人氣T恤 夏日洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 女性有漂亮衝浪錶可戴了　G-SHOCK洋溢夏威夷風情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面