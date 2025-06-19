6大線索確定他愛妳！取綽號、秒回訊都是曖昧軌跡

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

愛情最美好的時候，就是兩個人互相試探的時候，但是有時候又非常想確定他到底對我又沒有感覺，這次就站在男生的角度來回答，只要出現這6個跡象，表示男生一定喜歡妳，對妳有好感。

1.經常主動找你

經常會主動私訊你「在嗎」、「在幹嘛」、「睡了嗎」，通常就表示他想妳了，發的次數越頻繁，表示他越喜歡你，所以才會主動發訊息。

2.時刻關注你的動態

在半夜突然發了一個動態，他第一時間按讚留言，或是私訊你「怎麼了？」都是喜歡你的表現之一。

3.分享快樂

看到好玩的事情、看到有趣的事情通通發給妳，甚至看到眼前的風景都會發給妳或是＠妳，這表示妳在他心裡的重要性，讓他時時刻刻都想跟妳分享。

4.喜歡的眼神

男生一般喜歡女生的眼神有兩種，比較害羞的男生會躲避，眼神閃爍，要看不看的樣子；還有一種就是看著貓咪一樣的關愛的眼神，靜靜的看著妳。

5.炫耀欲爆滿

打籃球打得好會邀妳去看、樂器彈的好一定要邀妳去聽，因為喜歡妳，所以想把一切美好的東西都跟妳分享，想讓妳也跟著喜歡他。

6.對待妳不同

比如說下課只找妳一個人說話、只幫妳取一些可愛的外號、順路幫妳一個人帶早餐等等，只有妳和他兩個人才知道的事情，對待妳跟其他人不同的地方。