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5個理財技巧助你無痛存錢！不衝動消費、少用信用卡都是訣竅

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

薪資有限，若不懂得開源節流，很快就會把錢花光光，甚至可能成為月光族，而且近期又是報稅的季節，許多人更會感受到荷包大失血，以下就分享5個理財小建議，不但可以把錢省下來，還能存到一筆不小的數目，絕對必學。

存錢,理財,省錢,報稅,。（圖／達志示意圖）

1.對自己的薪水要有規劃

每個月發薪水之後，第一時間就要規劃好支出和存錢的目標，可以去辦一個不會領出的帳戶，定期把錢存在裡面，然後就再也不動它，久而久之就會有一筆不小的數目。

2.不用信用卡

很多人以為用信用卡就可以累積點數，甚至可以現金折抵，但這其實回饋的錢還比不上你多花出去的錢，甚至還會養成提前消費的壞習慣，加上信用卡常常一刷就出去了，沒有花錢的痛感，就會容易越花越多。

3.堅持記帳

視覺上感受記帳，等到月底就會發現有很多不必要的開支，因此養成記帳的好習慣可以知道錢都花去哪裡，同時也比較不容易亂花錢。

存錢,理財,省錢,報稅,。（圖／達志示意圖）

4.把長期用不到的東西賣掉

現代人最大的通病就是擁有一堆不必要的單品，建議一項東西只要3個月沒有使用它，基本上就表示你根本不需要它，那就上網賣掉，除了保持家裡整潔，還可以賺回一些錢，總比丟掉好。

5.不衝動消費

看到喜歡的東西不要馬上買，建議放在購物車一個星期或是兩個星期，學會延遲滿足，考慮之後再看看要不要下手，不要衝動消費。

關鍵字：

存錢, 理財, 省錢, 報稅

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