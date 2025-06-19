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痘印問題超煩人？黑、紅色處理方式各不同

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

台灣氣候潮濕炎熱，尤其是夏季更是粉刺痘痘好發的季節，只要臉上有痘印，總是很難去除，甚至還會越來越紅或是越來越黑，其實只要對症下藥，用對的保養，痘印就可以漸漸淡化，恢復健康均勻的膚色。

▲痘印,痘痘,理膚寶水,sexylook,Indemne,。（圖／品牌提供）

1.紅色痘印

痘痘發作時引起血管擴張，痘痘消後血管不會馬上縮下去，就會形成紅色斑痕，建議做好舒緩退紅的工作，可以選擇積雪草、苷類、尿囊素等等成份的護膚品。

2.黑色痘印

紅色痘印沒有及時處理，以及長痘時皮膚組織被破壞，造成黑色素沈澱，建議做好防曬工作，挑選能抑制黑色素的保養品。

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關鍵字：

ALBION, MEDITHERAPY, 痘痘, 暗沉, 煥白, 保養

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