痘印問題超煩人？黑、紅色處理方式各不同

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

台灣氣候潮濕炎熱，尤其是夏季更是粉刺痘痘好發的季節，只要臉上有痘印，總是很難去除，甚至還會越來越紅或是越來越黑，其實只要對症下藥，用對的保養，痘印就可以漸漸淡化，恢復健康均勻的膚色。

1.紅色痘印

痘痘發作時引起血管擴張，痘痘消後血管不會馬上縮下去，就會形成紅色斑痕，建議做好舒緩退紅的工作，可以選擇積雪草、苷類、尿囊素等等成份的護膚品。

2.黑色痘印

紅色痘印沒有及時處理，以及長痘時皮膚組織被破壞，造成黑色素沈澱，建議做好防曬工作，挑選能抑制黑色素的保養品。

【推薦單品】

＃ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶Z，1.5ml x 28瓶、售價8300元

功效型的安瓶通常以高濃度備受女性喜愛，用過立刻有感，身為ALBION旗下頂級保養產品線的妃思雅在2025年推出全新綻白之源超能激光安瓶，以關鍵成分「麴酸EX」搭配草莓虎耳草精萃、濱海當歸精萃、繡線菊精萃與老鸛草精萃等16重高活性植萃配方，搭載獨家雙滲透傳遞系統「高效美白EXD奈米膠囊」、「智能脂質膠囊」可以深入肌膚底層，打擊黑色素根源，由裡到外散發透亮光澤。

＃MEDITHERAPY 白玉冰晶菸鹼胺酸15精華，售價980元

針對黑色素問題，應用菸鹼醯胺與谷胱甘肽達到全方位改善暗沉的問題，水感的精華質地不僅更好滲透，也可以達到深層的抗氧化效果，從基礎就幫肌膚打底，幫助後續煥白能量持續維持高效。