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孫芸芸露長腿曬Gucci新大容量包Giglio！蔡詩芸也拎同款　經典老花超吸睛

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的私服總是大家關注的焦點，最近她拎上一顆Gucci全新 Giglio大包現身，以一襲寬鬆的黑色襯衫短褲造型大露修長美腿，營造出俐落又不失優雅的都會氣息。而蔡詩芸也拎上同款展現街頭風的率性穿搭，讓Giglio的話題度激增不少。

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸這次換上黑色襯衫短褲造型搭配Giglio 包。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸則以深V黑色迷你連身裙結合酒紅色長靴，高調演繹性感與酷帥兼具的造型語言。（圖／品牌提供）

孫芸芸這次換上黑色襯衫短褲造型，搭配簡約樂福鞋與品牌墨鏡，氣場十足，Giglio 包自然擺放在一旁，成為低調卻搶眼的焦點。蔡詩芸則以深V黑色迷你連身裙結合酒紅色長靴，高調演繹性感與酷帥兼具的造型語言。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲加入Gucci老花陣營的全新包袋 Giglio。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲最新登場的 Gucci GG迷你手提包預計7月11日上市 。（圖／品牌提供）

Gucci Giglio 包款源自佛羅倫斯的市徽「百合花」圖騰，象徵優雅與力量的並存，整體以無塗層 GG Monogram 緹花帆布打造，保留了品牌經典辨識度，搭配 Web 綠紅織帶與仿無襯裡棉質內裡，質感輕盈且兼顧實用。底部設計呈現結構性挺度，包內另設可拆式收納袋與磁吸暗扣，強調日常機能性。而且包身寬大卻不顯厚重，無論肩背、手提或自然掛於手臂間，都能彰顯個人風格，悄悄引領今夏潮流風向，成為兼具設計與實用的全新 IT BAG。

同場加映

迎接夏日時尚，Chloé全新推出的「Spin」系列托特包一登場便成為都會女性的夢幻逸品，而剛迎來人生新篇章的曾之喬，以一身Chloé 2025早春系列灰色蕾絲長洋裝搭配Kick高筒球鞋與印花頭巾現身，展現出產後的率性與柔美交融風格。曾之喬這次選擇搭配的正是本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包，低調金色品牌字樣與標誌性躍馬吊飾宛如旅途中珍藏的紀念品，為穿搭注入詩意。Spin包名源於「旋轉」的靈感，包身結構設計別出心裁：束口式金環結構讓容量輕鬆轉換、形式靈活，完美詮釋從職場到假日的自由切換。

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬這次選擇搭配的正是Chloé本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

時尚, 名媛, 包款, Gucci, 夏日

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