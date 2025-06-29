「液態腮紅」到底有多神？韓妞狂掃　張員瑛、Karina畫完都嫩翻

▲Karina、張員瑛。（圖／取自Karina IG、張員瑛IG）

圖文／CTWANT

從小紅書到IG版面，韓妞這陣子幾乎人手一瓶「液態腮紅」！不再只是打底修容的配角，它早就變成妝容靈魂關鍵，尤其是張員瑛、Karina等人氣女神出鏡時，粉嫩紅暈幾乎都來自這類水感頰彩。

和傳統粉狀腮紅比起來，液態腮紅的妝效更服貼、色澤更自然，甚至還能當唇彩，不厚重、不起屑、不顯粉，拍一點在蘋果肌上，馬上透出像是剛談戀愛的自然紅潤感；也因為質地細膩、好延展，就算是新手也不怕失手，一抹上臉，紅暈感像是天生的，難怪被譽為「偽素顏妝的神級單品」。

▲液態腮紅的妝效更服貼、色澤更自然。（圖／取自張員瑛IG、Karina IG）

說到最具代表性的液態腮紅，絕對不能不提香緹卡的「水潤頰彩凍」，它主打水潤凝膠質地，輕輕推開就像乳霜般滑順融膚，延展性優秀、輕拍上臉完全不結塊，即便是彩妝小白也能畫出自然紅暈感。

▲香緹卡水潤頰彩凍22ml／1,900元。指腹直接輕拍就能迅速融膚，使用方式超簡單。（圖／吳雅鈴攝）

更棒的是，它還同時符合香緹卡今年主打的純淨奢華標準，不含微塑膠、矽靈與環狀矽氧烷，對肌膚與環境都更友善之外，今年夏天推出三款果汁系新色：#歡欣-鮮桃粉、#喜悅-濃郁珊瑚、#激活-紅陶色，色調飽滿自然又帶一點夏日陽光感，能輕鬆打造甜美系戀愛小臉。

▲新登場的3色，都是很有夏日感覺的顏色。（圖／吳雅鈴攝）

另一款登上熱搜的是DOLCE & GABBANA的DG天生美膚持久水光頰彩露，它採用PH感應配方，會根據每個人的膚況轉化為最自然的紅潤色調，根本是每個人都有的「專屬腮紅」！再加上同時添加玻尿酸和義大利紫羅蘭精萃，妝效不僅服貼，還能24小時保濕，不怕底妝脫妝或斑駁。

▲DOLCE & GABBANA DG天生美膚持久水光頰彩露／1,460元。（圖／品牌提供）

如果你走的是女團感閃耀路線，那就不能錯過M·A·C的輕透光感腮紅蜜！這系列以「人魚光」為靈感，特別加入特殊的貝殼偏光粒子，上臉後即能實現珍珠母貝般的濕潤光澤，從不同角度折射出微微光影，臉頰直接精緻升級！

▲M·A·C輕透光感腮紅蜜／950元。（圖／品牌提供）

不只外表美，它的無重力水基底配方也讓妝感服貼不黏膩、不易髒妝，甚至連黏頭髮的問題都改善了！夏季代表色#仲夏人魚和#落日人魚被網友封為約會神色號，甜中帶性感，絕對值得收入腮紅寶藏清單。

▲深橙色調的#仲夏人魚跟落日紅霞感的#落日人魚，美到閉眼擦也OK。（圖／品牌提供）

最後，還有經典中的經典benefit紅粉菲菲染唇液，這款從1976年就誕生的液態腮紅，又被譽為「液態腮紅始祖」，至今全球平均每11秒就賣出一瓶！妝效自然清透，可唇可頰，今年更一口氣推出兩款新色#莓果調酒與#酒釀櫻桃，不只適合日常，也能畫出歐美風的大膽紅暈感，超適合搭配微微曬後的肌膚色調，性感又不失氣質。

▲benefit紅粉菲菲染唇液的新色是走略微深邃感的大膽路線，更能展現成熟高雅的氛圍。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 5歲童突於日托中心昏迷 家屬悲慟：司法不公！為何不能調閱監控？

▸ 大姑每月探母「邀親戚同宿弟家」 24人同屋！弟媳傻眼：想比中指

▸ 原始連結