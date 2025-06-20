fb ig video ETtoday search mobile

「三麗鷗X吉伊卡哇系列」粉絲瘋搶　今「兩時段」仍有機會買到人氣角色

>

記者曾怡嘉／台北報導

粉絲看過來！日本開賣即快速完售的三麗鷗X吉伊卡哇系列，台灣今（20日）上午11點全台開賣，《吉伊卡哇》人氣角色全都換上三麗鷗角色服，若沒辦法跑門市，官網目前也同步販售，記者查詢官網僅剩少量角色可購入，要買得趕快，沒買到人氣角色也別灰心，品牌將會在今日的兩個時段清除未付款訂單，粉絲們可以再碰碰運氣。

▲▼吉伊卡哇聯名開賣。（圖／翻攝自官網）

▲▼吉伊卡哇聯名開賣。（圖／翻攝自官網）

▲人氣角色絨毛娃娃已銷售一空。（圖／翻攝自官網，以下同）

日本超人氣吉伊卡哇這回換成三麗鷗角色服，可愛搭上可愛，任粉絲都難以抵擋魅力，像是吉伊 × Hello Kitty、小八 × 大耳狗、兔兔 × 布丁狗、小桃 × 酷洛米以及古本 × 美樂蒂，角色們化身為絨毛娃娃、玩偶掛飾、造型側背小包、貼紙包、盲盒造型髮夾等等，不僅是百貨門市大排長龍，就連官網也一度當機。

▲▼吉伊卡哇聯名開賣。（圖／翻攝自官網）

▲▼吉伊卡哇聯名開賣。（圖／翻攝自官網）

▲官網目前仍有部分品項可購買。

全體商品售價約從280-1,080元不等，價格算是可親好入手，不過消費有限額要留意，像是絨毛娃娃和造型玩偶掛飾會員每款限購2個，盲盒造型鑰匙圈和髮夾則是每人限購10個，數量皆有限，商品則依現場款式為主。

▲▼吉伊卡哇聯名開賣。（圖／翻攝自官網）

▲▼吉伊卡哇聯名開賣。（圖／翻攝自官網）

▲定價300元以內的盲盒也被瞬間秒殺。

若是沒買到也仍有機會，可在下午4點與晚上8點上官網碰碰運氣，品牌表示新品上次首日會在以上2個時間清除尚未付款完成之宅配訂單，所以很有機會能刷到餘量商品。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【錢包空空！？】兒子豪氣買單下一秒大翻車XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

衣服放久泛黃不要丟！「4個方法」教你讓衣物重回潔白

衣服放久泛黃不要丟！「4個方法」教你讓衣物重回潔白

嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧

嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧

《拜六禮拜》開播收視冠軍！「會痛表示你真的有愛過」人生金句逼哭網友

《拜六禮拜》開播收視冠軍！「會痛表示你真的有愛過」人生金句逼哭網友

星巴克6／19起連兩天「大杯以上買一送一」　18款飲品涼感迎夏至 潤娥喜歡「不長肉飲食菜單」　靠高效瘦身法維持47公斤好身材 宋慧喬豪邁翹腳又嘟嘴　遊西班牙心情放很鬆 夜深人靜還不睡？捨不得睡的「4個原因」　補償心理最常見 陳喬恩開箱愛馬仕最佳入門包　淘寶毛茸茸包也納入收藏 GD推親民版雛菊項鍊　獻開箱處女秀自豪「很美吧」 充電總是充很久？開啟一模式現省44分鐘直達滿格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面