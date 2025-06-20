「三麗鷗X吉伊卡哇系列」粉絲瘋搶　今「兩時段」仍有機會買到人氣角色

記者曾怡嘉／台北報導

粉絲看過來！日本開賣即快速完售的三麗鷗X吉伊卡哇系列，台灣今（20日）上午11點全台開賣，《吉伊卡哇》人氣角色全都換上三麗鷗角色服，若沒辦法跑門市，官網目前也同步販售，記者查詢官網僅剩少量角色可購入，要買得趕快，沒買到人氣角色也別灰心，品牌將會在今日的兩個時段清除未付款訂單，粉絲們可以再碰碰運氣。

▲人氣角色絨毛娃娃已銷售一空。（圖／翻攝自官網，以下同）

日本超人氣吉伊卡哇這回換成三麗鷗角色服，可愛搭上可愛，任粉絲都難以抵擋魅力，像是吉伊 × Hello Kitty、小八 × 大耳狗、兔兔 × 布丁狗、小桃 × 酷洛米以及古本 × 美樂蒂，角色們化身為絨毛娃娃、玩偶掛飾、造型側背小包、貼紙包、盲盒造型髮夾等等，不僅是百貨門市大排長龍，就連官網也一度當機。

▲官網目前仍有部分品項可購買。

全體商品售價約從280-1,080元不等，價格算是可親好入手，不過消費有限額要留意，像是絨毛娃娃和造型玩偶掛飾會員每款限購2個，盲盒造型鑰匙圈和髮夾則是每人限購10個，數量皆有限，商品則依現場款式為主。

▲定價300元以內的盲盒也被瞬間秒殺。

若是沒買到也仍有機會，可在下午4點與晚上8點上官網碰碰運氣，品牌表示新品上次首日會在以上2個時間清除尚未付款完成之宅配訂單，所以很有機會能刷到餘量商品。