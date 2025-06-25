夏天底妝怎麼畫不脫妝？油肌、混油肌持妝技巧　妝前＋定妝是重點

文／美人圈

夏天悶熱、皮脂分泌旺盛，尤其是油肌、混合偏油膚質，底妝一不小心就脫妝大崩壞！其實在夏季想要妝感持久不出油，「輕薄」才是關鍵，這次專為油肌、混油肌設計的柔霧底妝技巧，從妝前保養、底妝打底到定妝收尾，層層打造自然清透、無油光的原生感妝容，怎麼出油都不怕脫妝！

油肌底妝步驟1：妝前用化妝棉擦拭更清爽

對混合性肌膚或油性膚質來說，妝前肌膚的整理尤為關鍵！夏天出油更頻繁，建議先用化妝水濕潤化妝棉，沿著肌膚紋理輕柔擦拭，去除多餘角質並梳理膚觸，打造乾淨平滑的妝前狀態。接著使用質地清爽的保濕精華與保濕乳霜，讓肌膚喝飽水卻不黏膩，為後續底妝奠定持妝基礎。

▲妝前先用化妝棉擦拭。（圖／IG@celimax.korea）

油肌底妝步驟2：潤色防曬＝妝前乳＋底妝

夏季高溫不建議層層堆疊保養品與底妝，推薦直接選用「潤色型防曬」取代妝前乳或粉底液！具有潤色、防曬與輕度保濕三合一功效，一瓶搞定底妝初步修飾，重點是質地不厚重、不油膩，能均勻膚色又減少出油負擔，輕拍上臉後稍微等它成膜，即可進入遮瑕與定妝步驟，快速完成輕盈又持久的夏季底妝。

▲直接用潤色防曬取代妝前乳或粉底液。（圖／IG@espoir_makeup）

油肌底妝步驟3：粉底「抹開再拍勻」，柔霧感更貼妝

粉底怎麼上也很重要，尤其是追求低粉感的自然妝效時，建議改變上妝手法。用粉撲或海綿沾取粉底，先平滑地抹開大範圍，再用輕拍手勢壓進肌膚，這樣能減少厚重感、讓粉底更服貼。需要加強遮瑕時，再於局部輕拍一層即可，柔霧質地不易出油、又能有效修飾毛孔紋理，是夏季混油肌的理想選擇。

▲粉底抹開再拍勻更貼妝。（圖／IG@thetoollab_official）

油肌底妝步驟4：蜜粉定妝別「掃」，用壓的才服貼

混油肌在夏天T字部位容易泛油，蜜粉定妝絕對不能忽略！但千萬別直接用刷具掃過，這樣不但不服貼還容易浮粉、起屑。正確做法是將粉撲或刷具沾取蜜粉後，先在手背或紙巾上壓勻，再「按壓式」輕壓在易出油區域，幫助蜜粉貼合肌膚、長效控油，讓底妝牢牢鎖住一整天。

▲蜜粉按壓在易出油處。（圖／IG@espoir_makeup）

油肌底妝步驟5：腮紅＋霧面高光＝面中定妝

蜜粉雖然能吸油，但用太多反而讓底妝乾裂、厚粉感明顯。想避免這情況，面中區域可改用粉狀腮紅與霧面高光作為定妝手法。尤其像是鼻翼、蘋果肌等需要膨潤感的位置，用少量刷具輕輕暈染上色，既能延續底妝霧感、又不怕乾粉過量，還有助於修飾輪廓與控油。

▲鼻翼、蘋果肌位置可用腮紅、打亮輕輕刷過。（圖／IG@thetoollab_official）

油肌底妝步驟6：定妝噴霧加持，清爽不暗沉

最後一個定妝關鍵就是「定妝噴霧」！不只能加強妝效持久度，也能補充輕度保濕與讓妝感更自然。建議在蜜粉後，以Z字型距離臉部20公分左右均勻噴灑，避免過近導致斑駁。這招對油肌、混油肌特別有效，不僅延緩出油、還能讓底妝維持整日服貼不暗沉。

▲定妝噴霧建議在蜜粉後用。（圖／IG@toocoolforschool_official）

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