從5種花中選一束！測試你在職場給人什麼印象

記者李薇／台北報導 圖／AI

你在工作領域是一個什麼樣的存在？同事都覺得你如何呢？以下這個心理測驗也許可以從你的選擇中，找到你內在散發的魅力，測過的人都覺得很準。

Q：假如你要參加一場重要的職場社交活動，主辦方準備了5束不同的花束讓你挑選拿在手中，你會選擇哪束？

A. 紅玫瑰

B. 小雛菊

C. 鬱金香

D. 百合花

E. 向日葵

A. 紅玫瑰

你在工作中充滿幹勁與熱情，勇於迎接挑戰，經常率先行動表達觀點與思考方向，並且積極爭取成長的機會，你有強烈的企圖心與驅動力，總能感染團隊士氣，為同事注入熱度與正面力量，是任務推進的強力引擎。

B. 小雛菊

你的職場態度溫和內斂，像小雛菊那樣樸實自然。你不喜歡過度張揚，而是默默地專注在每個細節與實作上，以耐心與認真完成每份任務，你習慣聆聽團隊聲音，是那種值得信任且持續穩定輸出的夥伴。

C. 鬱金香

你給人的印象是從容大方又重視禮節，在工作中總是展現良好的氣質與品位，處事精準且不失冷靜，你擅長在多變環境中維持穩定節奏，注重每一處細節與結果品質，是團隊裡最可靠的標準守護者。

D. 百合花

你在團隊中是一位誠懇可靠的存在，總是說到做到，重視承諾，你擅長維持良好的人際互動，用穩定的情緒處理難題，分析時冷靜理智，做事有邏輯、有智慧，是大家心中能信賴的支撐者。

E. 向日葵

你總能為團隊帶來光亮與希望，面對事情始終懷抱積極態度，像向日葵永遠面向太陽般充滿樂觀，即使遇到挑戰也能積極接受，具備強大感染力，是能讓同事感受到正能量的快樂源頭。