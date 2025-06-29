早八必備10分鐘快速完妝！韓系通勤妝教學　原生肌＋粉嫩氣色是重點

文／美人圈

10分鐘速完成日常妝、通勤妝！新手最需要這種快速完妝技巧，省去麻煩步驟、簡單就可以完成高級精緻感妝容，通勤族、早八族必備，其實重點在於原生肌質感＋粉嫩氣色，特別是五官不突出的淡顏長相，可以最快凸顯五官原生優勢，畫出裸妝、偽素顏感，快一起往下看看這款快速通勤妝畫法吧！

快速通勤妝這樣畫！淡顏有感變美

一般五官較寡淡、較平，整體臉部留白較多的臉型稱作「淡顏」，如果化妝時只一昧凸顯顏色或是疊加輪廓，很容易下手太重讓妝容變濃！其實淡顏人要快速畫出質感妝容，直接以大面積低飽和色塊取代線條，可以更好的凸顯淡顏原生五官優勢！

▲整體臉部留白較多的臉型稱作淡顏。（圖／IG@romandyou）

新手快速通勤妝教學：校色或提亮飾底乳＋局部遮瑕

想要底妝乾淨透亮，第一步可以先針對大面積的暗沉或色塊瑕疵進行遮瑕，這樣後續上粉底時妝感會更乾淨且不厚重。全臉先使用具「校色或提亮效果」的飾底乳，大面積提亮膚色，使膚色更加乾淨透亮。接著在需要遮瑕的部位，局部使用遮瑕膏修飾細部瑕疵，瞬間讓肌膚呈現磨皮柔焦效果，而且又不會太厚重。

▲全臉先使用具校色或提亮效果的飾底乳大面積提亮膚色。（圖／IG@espoir_makeup）

新手快速通勤妝教學：選擇一款防曬氣墊or防曬BB霜

最不出錯、最快速的底妝絕對是氣墊！在通勤妝這種需要快狠準的妝容上，可以選擇一款保濕度夠高、同時也有遮瑕度的款式，像是基本的氣墊或是防曬BB霜都很推薦，洗臉後簡單上個化妝水、精華及防曬後，就可以直接拍上，第一層先全臉平均拍上氣墊或BB霜，接著第二層再針對瑕疵較多的部位及臉部高光處，可以加強遮瑕、也可以增加光澤感。

▲最不出錯、最快速的底妝絕對是氣墊粉餅。（圖／IG@thetoollab_official）

新手快速通勤妝教學：唇頰霜增加氣色

要快速打造好氣色妝感，建議直接「唇頰同步」，選擇一款低飽和色調的唇頰霜，像蜜桃色、珊瑚色或玫瑰粉色調都很推薦，腮紅位置以臉頰、鼻樑、下巴等部位用「垂直輕拍」的方式暈染開來，不僅增添臉部的膨潤感，還能讓底妝看起來更乾淨，接著同步上在唇彩，可以稍微暈染、模糊唇峰線條。

▲快速打造好氣色妝感，建議直接唇頰同步。（圖／IG@romandyou）

新手快速通勤妝教學：蜜粉定妝、提亮輪廓

淡顏臉型五官留白較高，可以透過提亮輪廓起到修飾效果。換一塊乾淨的粉撲或蜜粉刷，沾取適量蜜粉進行定妝和提亮，建議選擇帶有些許珠光或保濕度較高的蜜粉，輕輕按壓在易出油的部位，針對鼻基底凹陷、法令紋等部位則推薦用霧面高光做提亮，既能有效定妝、又能提亮輪廓，讓臉部看起來更加緊實立體。

▲選擇帶有些許珠光或保濕度較高的蜜粉。（圖／IG@thetoollab_official）

新手快速通勤妝教學：強調眉眼輪廓、弱化眼妝

淡顏人的眼妝很容易一不小心就畫太濃，化妝師建議，比起複雜的眼妝、淡顏更應該透過強調「眉眼輪廓」、來修飾五官及面部的輪廓感。選擇比髮色稍微淺一些的眉筆顏色，順著眉型輕輕畫出線條、並稍微填補眉毛空洞，接著再用眉刷刷開上色，再用偏淺的陰影色打在眉頭下方部位，銜接鼻影位置、也可以往眼窩做延伸，加強輪廓感之外也可以降低留白。

▲淡顏要強調眉眼輪廓。（圖／IG@romandyou）

新手快速通勤妝教學：眼妝單色眼影就夠，增加深邃度又消腫泡

淡顏的眼妝建議一樣以色塊去做出輪廓感為主，只需要「深淺兩色或單色」眼影，就能簡單打造深邃度，達到消腫、顯神效果。首先用霧面淺色眼影打底，使用鬆散的眼影刷大面積暈染整個眼窩，再將餘粉帶到下眼瞼臥蠶處，來回刷出基本的輪廓感。想要更精緻，可以用小號細節刷沾取中間色眼影，輕輕暈染眼摺，並將餘粉帶到下眼瞼後半段，這樣的眼妝就已經足夠自然又立體了。

▲眼妝單色眼影就夠。（圖／IG@romandyou）

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