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47歲河智苑「不復胖減肥」方法！不靠斷食　每天必喝檸檬水體態如少女

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文／美人圈

好久不見的韓國女星河智苑近況曝光，身材好到讓眾多網友直呼：「我不相信她47歲了....」、「比《祕密花園》時期還美」！近年更多專注在藝術與自創品牌的河智苑，這次被目擊的現場就是自創品牌的拍攝，被路過的網友拍下「零修圖」美貌與身材，讓人忍不住好奇河智苑怎麼做到的？

河智苑近況照曝光！纖細小蠻腰更勝少女

過去河智苑也曾公開，剛出道時較為豐腴，約有53公斤，後來努力瘦到46公斤，並維持了20年這樣的好身材，一起來看河智苑的「不復胖減肥」方法有哪些！

河智苑長年合作的化妝師也上傳幕後花絮影片，緊實健康的身型、抬頭挺胸的好體態，都看得出河智苑努力的痕跡，全身上下有著好看的肌肉線條、平坦小腹，一個轉身就讓人驚豔，這身材管理實在太值得學習！

河智苑不復胖減肥方法1.減肥不靠斷食，自製代餐「南瓜拿鐵」

河智苑分享自己不靠斷食減肥，即便是外食，也會充分補充蔬菜、蛋白質、澱粉，除了新鮮蔬果、雞胸肉，會用白菜取代泡菜、糙米取代白飯，讓口味變輕淡。若需要更積極的飲控、瘦身，河智苑會自製「南瓜拿鐵」當代餐，將南瓜、蜂蜜、牛奶打在一起，營養與飽足感通通具足。

▲河智苑瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲河智苑拍攝自創品牌的廣告。（圖／IG@hajiwon1023）

河智苑不復胖減肥方法2.飲食以「低鹽低鈉、原型食物」為主

延續上一點，河智苑本身是吃貨，過去就曾坦承：「我不能餓到，餓好幾天的瘦身方式並不適合我。」而為了維持好狀態與避免水腫，河智苑採取「低鹽低鈉、原型食物」的飲食習慣，以減輕身體負擔、維持身體良好的新陳代謝，並攝取到食物最全面的營養素。此外，河智苑還會吃「橄欖油泡飯」，將橄欖油直接倒進飯中，增加好的油脂與抗氧化力，並擁有相當的飽足感。

▲河智苑瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲河智苑本身是吃貨。（圖／IG@abybom_joy） 

河智苑不復胖減肥方法3.每天喝「檸檬水」與「蜂王乳」

河智苑在韓國綜藝節目《拜託了冰箱》，公開自己每天都會喝檸檬水，以減少隔天的水腫情形與宿醉，且這樣的習慣已經維持15年。更會預先榨好新鮮檸檬汁，每天倒一點倒水壺中加水稀釋就能直接喝，有時候也會加蜂蜜調味，甚至喝燒酒時也會加檸檬汁進去。日復一日，每天補充豐富的維他命C，抗氧化力滿滿，難怪河智苑狀態維持得這麼好。此外，想要維持肌膚緊緻彈嫩，河智苑會每天補充「蜂王乳」，與蜂蜜調和一起喝即可。

▲河智苑瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲河智苑公開自己每天都會喝檸檬水。（圖／IG@hajiwon1023） 

河智苑不復胖減肥方法4.運動項目要多元，才能持之以恆

河智苑從事的運動有非常多！不僅是不同運動的鍛鍊部位不盡相同，也可讓「運動」這件事情變得有趣，不顯得枯燥乏味，河智苑分享由於當演員需要消耗大量體力，為了更好的完成工作，一開始是「逼自己」去運動，直到現在也堅持了近20年，運動成為習慣、成為日常，也養成了緊緻健康的少女體態。過去為了瘦身，還會包保鮮膜跑步，以消耗更多熱量，後面則慢慢開始多種不同種類的運動，像是游泳、瑜珈、高爾夫球、爬山、重訓等。

▲河智苑瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲河智苑從事的運動有非常多。（圖／IG@hajiwon1023）

河智苑不復胖減肥方法5.身心放鬆同等重要

吃的清淡、養成運動習慣還不夠，河智苑認為「放鬆」也很重要！唯有身心放鬆，才能讓身體有更好的吸收與代謝，河智苑習慣透過「精油」放鬆，從嗅覺到肌膚都被好好滋養，除了每天用精油按摩身體，還會泡腳放鬆，尤其在拍攝武打戲後更會這麼做。也很推薦可將精油滴入泡澡水、泡腳水中，更有效舒緩、放鬆，同時保養肌膚。

▲河智苑瘦身 。（圖／翻攝自IG）

▲河智苑認為身心放鬆也很重要。（圖／IG@abybom_joy）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 河智苑, 減肥, 瘦身

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