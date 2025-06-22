Nespresso攜手林泉打造「咖啡主題早餐」　住飯店免排隊就能吃到

▲Nespresso攜手知名主廚林泉打造「星饗晨宴」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

想要享用星級主廚設計的創意早餐，不需要大費周章排隊訂位。Nespresso攜手MUME主廚林泉，推出「星饗晨宴計劃」，將咖啡帶入料理創作，於今夏起陸續進駐台北、高雄與台南三間飯店。只要入住指定飯店含早餐方案或事先預約，就能品嚐這場結合咖啡與餐點的早晨味覺體驗。

「星饗晨宴計劃」首波在台北艾麗希爾頓格芮酒店登場，即起至 8／15於LA FARFALLA餐廳提供早餐時段限定菜單，此合作計劃以Nespresso商用咖啡系統為靈感，由林泉主廚結合台灣在地與國際食材，設計出五道創意早點，從沙拉、鬆餅、刈包到日式風味雞腿排，每道料理皆搭配一款專屬咖啡膠囊風味，藉由風味搭配強化料理層次。

▲晨焙咖啡油醋沙拉，選用單一產區臻選—瓜地馬拉製作獨特沙拉醬。

▲黑金醬燒咖啡雞腿排，選用義式經典系列—馥緹（Forte）搭配照燒醬汁。

主廚特別選用包含瓜地馬拉、印尼等單一產區咖啡，以及義式經典、特調系列的多款Nespresso商用咖啡膠囊。例如將瓜地馬拉膠囊的麥芽香轉化為油醋沙拉的風味主軸，或是以馥緹（Forte）膠囊結合照燒雞腿排的醬香，使咖啡不僅是早餐配角，更成為菜餚的一部分。甜點部分則有使用焦糖風味咖啡膠囊製作奶霜內餡的扁可頌、搭配印尼風味咖啡糖漿的鬆餅，賦予傳統西式早餐更豐富的味覺表現。

▲城市咖啡奶霜可頌，選用特調系列—焦糖風味（Caffè Caramello）製作絲滑的咖啡卡士達醬。

這場餐桌計劃主要推手Nespresso商用咖啡系統，主打一鍵萃取技術與穩定的咖啡品質，搭配多達15種以上風味選擇，讓餐廳與飯店主廚可依不同餐點需求精準搭配。商用機型已被廣泛應用於米其林餐廳、星級飯店與精品旅宿，並持續擴展至企業與餐飲市場。

▲焦香咖啡鬆餅，選用單一產區臻選—印尼（Indonesia）製作咖啡糖漿。

Nespresso表示，近年來觀察到台灣有近七成民眾有在早上飲用咖啡的習慣，因此希望藉由與飯店、餐廳合作，把咖啡的角色從飲品延伸到早晨餐桌文化，讓消費者體驗咖啡風味的多種可能，也讓「早餐配咖啡」這件事升級為更具儀式感的味覺行為。

▲炙香啡醬刈包，選用義式經典系列—馥緹（Forte）製作特製滷汁。

「星饗晨宴計劃」後續將於7月移師高雄H2O HOTEL水京棧，9月則在台南晶英酒店推出地方限定版本，透過在地食材與咖啡膠囊搭配，進一步展現城市風味與Nespresso的跨界應用實力。每間飯店均為期間限定供應，採預約制或搭配住房方案開放享用。目前在台北場地，一般消費者若非房客也可預約用餐，餐價為每位800元加一成服務費。

為強化使用者體驗，LE CREUSET也與執掌台北 W 飯店法式餐廳「Seasons by olivier e.」的星級主廚奧利維耶・埃爾澤Olivier Elzer及其團隊，打造期間限定的百周年主題菜單，將LE CREUSET鑄鐵鍋結合台灣在地食材與主廚於亞洲生活的靈感，打造6道創新而不失傳統的獨特風味。

限定菜單的6道料理包括開心果與波特紅酒凍平衡雞肝醬風味的細膩前菜、掀蓋瞬間香氣撲鼻的鹽烤鱸魚、搭配鬆軟布里歐吸取鮮美湯汁的白酒蛤蠣等，以及普羅旺斯燉菜與季節蕈菇燉飯2道蔬食，每一道皆以 LE CREUSET 經典鍋具烹調並直接上桌，展現鍋具與美食交融的魅力。

▲LE CREUSET 百周年菜單「西班牙式季節蕈菇燉飯」。

▲LE CREUSET 百周年菜單「普羅旺斯燉菜」。

限定菜單從即起至7／31期間的晚間餐期供應，活動期間前100位至Seasons by olivier e.法式餐廳用餐、點選百周年指定餐點並完成打卡的賓客，可獲得LE CREUSET精美小禮。