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劉俊謙當Bottega Veneta品牌大使帥氣現身華山　「手勢」加持編織工藝

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記者鮑璿安／綜合報導

Bottega Veneta為慶祝品牌標誌性的 Intrecciato 皮革編織工藝誕生 50 週年，近期推出全新形象廣告《Craft is our Language 匠藝吾言》，以全球語彙「手勢」為主題，代表著品牌最親密的設計核心。而新任品牌大使香港演員劉俊謙今20日現身台北華山1914文化創意產業園區，欣賞品牌所打造的形象廣告沉浸式裝置，他本人「手」的照片也出現其中，回憶當時拍攝的情景，仍感到印象深刻。

▲劉俊謙出席BOTTEGA VENETA INTRECCIATO 50週年慶祝活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉俊謙出席BOTTEGA VENETA INTRECCIATO 50週年慶祝活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉俊謙出席BOTTEGA VENETA INTRECCIATO 50週年慶祝活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉俊謙出席BOTTEGA VENETA INTRECCIATO 50週年慶祝活動。（圖／記者林敬旻攝）

劉俊謙與攝影團隊遠赴英國進行拍攝，儘管語言不通，他表示：「拍攝的時候我聽不懂義大利語，他（攝影師）也聽不懂廣東話，我們都是靠手勢溝通，卻意外感受到彼此的心。」而這次首次擔任品牌大使，劉俊謙坦言感到興奮，更直言自己與BOTTEGA VENETA 有著相近的性格與精神，「我平常喜歡低調、做自己想做的事，這也與品牌的低調美學不謀而合。」他今天詮釋品牌編織翻領上衣以及Diago包款，展現滿滿的Intrecciato 皮革編織工藝。

▲bv 。（圖／品牌提供）

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▲劉俊謙、舒淇出鏡全新形象廣告《Craft is our Language 匠藝吾言》。（圖／品牌提供）

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▲DIAGO 編織包款。（圖／品牌提供）

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▲ANDIAMO 編織包款。（圖／品牌提供）

本次形象廣告由攝影師 Jack Davison 掌鏡、編舞家Lenio Kaklea編排動作，以不同人物手勢組合構築視覺敘事，當中邀請來自電影、時尚各個領域的佼佼者參加演出，歌手I.N、演員劉俊謙、演員宮澤理惠、演員Julianne Moore、網球運動員Lorenzo Musetti、演員舒淇等人出鏡，展現 Intrecciato 工藝蘊藏的人文深度。編織的皮革不僅是設計語彙，更隱喻人與人之間的聯繫與合作，這項自 1975 年問世的經典工藝，歷經時間洗鍊，融合義大利手工藝傳統與當代創新精神，至今仍持續、煥發新貌。除了形象影片，Bottega Veneta 也將於 9 月推出同名圖書，收錄 50 個手勢，作為品牌語言與價值的文化典藏。

▲bv 。（圖／品牌提供）

▲台北華山1914文化創意產業園區品牌所打造的形象廣告沉浸式裝置 。（圖／品牌提供）

同場加映

在LOEWE 2015春夏男裝秀首次亮相就一躍而成品牌代名詞的「Puzzle」神級包款，今年正式迎來誕生10周年，特別推出Puzzle 10 限量系列，涵蓋十年來 19 個代表性的 Puzzle 款式的典藏版 (re-edition)，以及一款全新設計。Puzzle包以日本摺紙藝術為靈感啟發，顛覆了包款既定印象，柔軟卻擁有俐落幾何美學線條，特殊的設計感命中了不少人。在今年Jonathan Anderson任期結束之際，也巧合迎來包款十周年的Puzzle 10 限量系列，這次全新亮相的Puzzle 包款靈感來2023年秋冬女裝展現場的裝置，以手工刺繡多達數千塊五彩紙碎進行拼貼，淡藍、粉紅、奶油色細小的皮塊與閃片進行堆疊組合，與夜藍色的皮革底托、手提把及皮塊飾邊形成鮮明對比。

▲▼ LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲▼ LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲▼ LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲ LOEWE 這次全新亮相的Puzzle 包款靈感來2023年秋冬女裝展現場的裝置，以手工刺繡多達數千塊五彩紙碎進行拼貼。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BottegaVeneta, 劉俊謙, 品牌大使, 皮革編織

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