秦嵐45歲靠自律習慣養出超狂身材　不主張激烈爆汗運動、隨時縮小腹

▲秦嵐45歲在實境節目中也展現出好身材。（圖／取自秦嵐小紅書，下同）

圖文／CTWANT

憑藉《延禧攻略》中溫婉端莊的「富察皇后」一角，秦嵐不僅打開了知名度，更讓觀眾驚艷於她凍齡的外貌與纖細的體態。現年45歲的她在實境節目中也展現出好身材，她分享訂立身材目標然後就堅持方向，合理飲食＋運動來保持好身材。

45歲秦嵐減肥方法：晚餐早點吃，打造小鳥胃更好瘦

秦嵐會將晚餐時間提早但不會禁食，還有水果雖然看起來健康但糖分不低，因此減脂期間也會避免。她習慣細嚼慢嚥，控制每一餐在六至七分飽，多攝取蔬菜、減少油膩、高脂肉類的攝取。想吃肉就選魚肉，然後提醒女生一定要補充綜合維他命與鈣。另外奇亞籽也很好會讓人有飽足感，最好不要過度節食來減肥會傷害胃。

45歲秦嵐減肥方法：飲食清淡為主，避免重口味破壞代謝

她認為養成良好的飲食習慣比短暫節食更重要，因此日常會以原型食物為主，避免加工品與重口味食物，這樣才能讓新陳代謝維持穩定。即使偶爾忍不住吃了較油膩的餐點，她也會選擇透過運動來抵銷熱量，讓自己更沒有罪惡感。

45歲秦嵐減肥方法：適當運動＋排汗才是維持體態的關鍵

她曾在節目分享自己再累也會去健身房！秦嵐平時不主張激烈運動，她認為噴汗以及過度勞累的運動容易讓臉部線條垮掉，所以她會把跑步機訓練改為登山機，把斜坡調斜一點走半小時至一小時。除此之外，她也會做一些肌力訓練如舉啞鈴，幫助雕塑手臂線條並搭配瑜伽拉伸，讓身形更修長、柔軟。

45歲秦嵐減肥方法：每天喝足水，降低食慾助燃脂

她每天至少會喝下2000c.c.的水，認為水是維持皮膚彈性與脂肪代謝的必要元素。當感到嘴饞、食慾升起時，會選擇先喝幾口水，讓飢餓感緩和，自然也就不容易吃下過多熱量。

45歲秦嵐減肥方法：泡澡促進循環，調整體內代謝狀態

除了運動流汗，她也會利用泡熱水澡的方式來加速循環，不僅能讓氣色變好，對於手腳冰冷、代謝差的女生來說，更是一種溫和有效的調理方法。

45歲秦嵐減肥方法：無論站著坐著都要「縮小腹」

秦嵐有個小習慣，無論在什麼姿勢下，都會提醒自己收緊腹部。這不僅有助於體態更挺拔，長期下來也能讓腹部肌肉變得緊實，避免脂肪堆積，維持平坦的小腹。

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