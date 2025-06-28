保養控心中4款神級愛用品　Sisley神仙乳液、ALBION化妝水用過回不去

▲神級保養品。（圖／取自albion_jp IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

真正能歷久彌新的產品往往不只靠一時爆紅，而是因為「有效、好用、會想回購」。它們跨越年代、打動不同世代的肌膚，也見證著我們從青春到成熟的每一段蛻變。從Sisley全能乳液的藝術聯名美學、ALBION健康化妝水的穩膚實力，到雪肌精延續17年的環境守護初心與歐舒丹杏仁沐浴油的身心療癒力。這些被譽為「神級保養品」的經典，不僅在配方上不斷進化，也成為陪伴無數人歲月的保養夥伴。

Sisley 全能乳液花漾粉蓮限量瓶

2025年春夏，Sisley再度攜手藝術家將Sisley「從植物啟發美的力量」具象化為一幅可以被肌膚感知的畫作，打造出肌膚修護也能充滿詩意的限量包裝美學。以輕靈的筆觸描繪盛放蓮花、蜻蜓翻飛與碧綠荷葉，柔美而靜謐，彷彿將自然甦醒的片刻永恆凝結於瓶中，這不只是一瓶經典乳液的全新包裝，更是一場藝術與自然交織的修護詩篇。

▲Sisley再度攜手波蘭藝術家Elzbieta Radziwill推出全新聯名設計——全能乳液花漾粉蓮限量瓶。（圖／品牌提供）

這瓶被譽為「神仙乳液」的全能乳液，自問世以來風靡全球，從配方到感受皆不斷進化升級，作為Sisley最具代表性的明星商品，全能乳液超越穩膚、修護、強韌三大核心，蘊含多重植物萃取，從積雪草、繡線菊、牛蒡、人蔘，到迷迭香、蛇麻草與木賊等，每一滴都是長年植物科學研究的心血結晶。這瓶結合高效植萃修護與藝術聯名美學的限量之作，不僅是對肌膚的極致呵護，更是獻給內在溫柔力量的讚頌。

▲Sisley全能乳液125ml，花漾粉蓮限量系列／8,350元。（圖／廖怡婷 攝）

ALBION 健康化妝水

來自日本銀座的ALBION，於1974年推出第一代健康化妝水，甚至在日本美容院引領一股以健康化妝水濕敷的護膚療程風潮，是鐵粉心中的「穩膚神器」，也有日本四大神水之一的美名；健康化妝水導入僅產於北海道的「有機北之薏仁」，更以獨家爆碎法萃取出有機薏仁精萃及薏仁油，親水又親油的獨特油性成分，創造出健康化妝水特有的「清爽卻又潤澤」觸感，油水雙重呵護，幫肌膚調節角質代謝週期，解決痘痘粉刺、敏感泛紅、毛孔粗大等問題，並提升肌膚保濕、彈性與透明感。

▲ALBION健康化妝水 110ml／1,150元、165ml／1,650元、330ml／2,800元。（圖／取自albion_jp IG、品牌提供）

為歡慶日本國民神水#健康化妝水51歲生日，ALBION攜手日本新銳插畫藝術家Ricco.，共同推出ALBION海外限定51週年療癒系聯名托特包與化妝包，結合北海道風景與薏仁元素設計，細膩詮釋大自然能量與療癒之美，同時傳達品牌保養信念「LOVE YOUR REAL BEAUTY 愛上自己的原生美肌」。

▲ALBION 健康化妝水51週年禮盒／優惠價1,650元。（圖／品牌提供）

雪肌精 SAVE the BLUE海洋之願

「雪肌精」誕生於1985年，是一款蘊含和漢植物淬取精華、自然美白成分-薏仁，致力於打造透明感肌膚的化粧水，也是鐵粉心中的經典美白明星商品。日本高絲也持續推動17年的環境支援企劃「雪肌精 SAVE the BLUE～Ocean Project～」。透過捐贈商品的銷售收益，支援環境保育活動。今年起更進一步發起化粧品容器回收的「再生計畫」，持續拓展作為「守護蔚藍地球的專案」的活動範圍。

▲雪肌精 (SAVE THE BLUE 海洋之願) ／1,980元。（圖／品牌提供）

台灣響應日本SAVE the BLUE活動，於7／1～8／31持高絲商品空瓶至專櫃回收，即可兌換感謝禮（雪肌精SAVE the BLUE帆布袋）乙份。每回收一個空瓶，台灣高絲就會捐款給給珊瑚復育團體「台灣山海天使環境保育協會」，一起支持台灣珊瑚復育活動。

▲品牌於16年間共種植約34座25公尺的認證泳池面積的珊瑚。（圖／品牌提供）

歐舒丹 杏仁沐浴油

每8秒擄獲一顆芳心的杏仁沐浴油連流量女星趙露思都愛用推薦！天然杏花香氣洋溢淡雅氣息，獨特油轉乳質地，輕盈油質遇水瞬間乳化，獨一無二的奢華沐浴享受，不僅能在悶濕夏日溫和洗淨肌膚、清潔肌膚表面的負擔，全天候鎖住水潤，提升柔潤保濕度，更在放鬆淋浴時帶走一整天的疲憊和壓力，舒緩身心並重新恢復活力。

▲歐舒丹 杏仁沐浴油 250ml／1,080元、500ml／1,880元。（圖／趙露思小紅書、品牌提供）

延伸閱讀

▸ 幫坐月子卻家事全推 媳驚：婆婆還想用洗碗精洗寶寶屁股

▸ 人妻滑IG發現老公要辦性別趴 「我又沒懷孕！」傻眼踢爆小三求償百萬

▸ 原始連結