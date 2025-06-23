高顏值BALMUDA烤麵包機再回歸　ReBaker主打炸物模式

▲主打炸物模式的BALMUDA ReBaker烤麵包機在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以美型外觀在台擄獲許多粉絲的日本家電品牌BALMUDA，近期在台推出全新烤麵包機ReBaker，形成一個烤麵包機家族，主打一鍵回烤麵包與炸物，預計於6／23起開放預購，跟前兩代以近萬元上市的價格相比，ReBaker售價為7,990元，以入門價結合更多應用重啟消費市場，預購期間再享6,880元優惠價，文青與小家庭們可以準備出手了。

ReBaker外觀承襲BALMUDA The Toaster系列經典設計，最大的不同在於採用「無蒸氣」結構，改以每秒監測、每1度C微調的溫控技術，號稱可將麵包與各類澱粉類食品加熱至最佳口感。相較於The Toaster必須加水啟動蒸氣循環，ReBaker操作更簡化，並在功能性上強化了對隔夜麵包與冷凍炸物的回烤能力，至於真正表現就有待於現場驗證。

與BALMUDA經典款蒸氣烤麵包機相比，ReBaker強化的是「加熱便利性」與「炸物再生」，適合講求效率與功能實用的日常生活。若偏好追求麵包外酥內軟的蒸氣加熱口感，The Toaster原機型仍具其市場定位。

機體提供五種模式，包括酥脆又濕潤的「吐司模式」、強調起司拉絲口感的「起司吐司模式」、恢復鬆軟口感的「回烤模式」、可讓冷掉炸物再現酥脆的「炸物模式」、以及可高溫焗烤的「烤箱模式」，最高可加熱至200度C，從吐司、酥皮點心到炸物與焗烤料理皆可應對，但有限的內容量較適合1至2人的小家庭。

整體設計針對年輕家庭或租屋族設計，ReBaker主體重量約4公斤，提供白、黑兩色選擇。其旋鈕操作與預設計時選項（最長15分鐘）可快速完成常見加熱需求，對平日較少下廚但在意口感者特別友好。BALMUDA ReBaker售價為7,990元，從6／23至7／14開放預購，推早鳥優惠價6,880元，並贈送市價1,180元的限量原廠保溫瓶。

▲LG敲敲看窄版冰箱，寬度僅60公分。（圖／品牌提供）

面對現代家庭空間越來越侷限，LG 電子近期在台推出全新窄版設計的 InstaView 敲敲看變頻雙門冰箱，其設計寬度僅 60 公分，主打小坪數住宅也能享有品牌經典敲敲看冰箱，只要輕敲2下冰箱門，即會開啟內部照明，讓使用者不開門就能看見冰箱內置物品，為空間有限的消費者提供更多新選擇，售價38,900元。

LG InstaView 系列冰箱以「敲敲門就能看見冰箱內部」的特色設計聞名，此次新推出的雙門窄版款，具備 332 公升容量與雲朵白配色，延續現代簡約風格。透過輕敲兩下冰箱門，即可查看內部食材狀況，有效減少冷流流失與電力消耗。





新機型也延伸搭載多項實用功能，包括「FRESH Converter隨選保鮮室」可根據不同食材類型，自行調整至肉品、魚類或蔬菜所需的保鮮溫度，簡化操作同時延長新鮮時間。為應對日常使用上的便利性，新品內建自動製冰器，僅需注水即可產出冰塊，無需額外接水管或手動製冰。

產品也內建「整理模式」，針對冰箱長時間開門整理時的使用情境，啟動後可暫時關閉警示聲與製冷功能 15 分鐘，避免清潔冰箱的過程中，不斷響起提示音。