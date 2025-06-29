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2025夏季韓妝4大趨勢！光澤打亮回歸、果凍系色調打造K‑Idol舞台妝

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年夏天，韓妝圈轉向流行能與陽光共舞的「水感裸光妝容」從K‑Idol舞台妝到日常自拍，妝容都要清透、發光！以下為你解析2025夏季4大韓妝趨勢。

趨勢 1︰光澤打亮回歸

今年夏天熱門打亮是像肌膚自帶光圈的水潤光澤，關鍵在於把光澤集中在顴骨上緣、鼻頭與鎖骨，拍出陽光照射感，呈現出一種健康、有活力的夏日露水光肌妝感。

夏季妝前Tips：先用控油妝前乳打底，再疊加精華型高光，就能穩住底妝又不悶熱。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

趨勢 2︰果凍系色調

夏天的彩妝色選擇更明亮、更帶果凍感的色系！蜜桃粉、莓果奶、還有橘調的西柚色，都是今夏韓妞最愛的主打色，看起來涼爽可愛還能讓膚色顯得更亮、更乾淨；眼影可以選那種果凍質地或濕潤珠光，刷上去就像眼皮自己透出光一樣；腮紅流行從蘋果肌往太陽穴暈開，這樣的畫法會有一種剛曬完太陽自然紅潤感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

趨勢 3︰極簡眉眼妝

在夏天的高溫下清涼不厚重的妝感越極簡就越顯得高級，今年眉毛趨勢改為淡色系羽毛眉，眼妝則捨棄濃重眼線，改用大地色或果感色系的眼影加強輪廓；睫毛方面偏向根根分明、自然翹款式，捨棄纖長纖維濃密型睫毛膏，改用速乾、抗汗的防水型，避免熊貓眼！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

趨勢 4︰若有似無的精緻氛圍

2025夏季的韓妝趨勢是一種「若有似無的精緻」底妝講求薄透與持久，利用控油＋保濕並重的粉底或氣墊產品達成持妝水光效果；打亮、腮紅則像是肌膚本來就有的氣色與水分；唇妝強調自然的唇瓣濕潤感！整體妝容看起來像陽光打在玻璃杯上的水珠一樣清透、微亮、散發讓人想靠近的輕盈氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓妝, K‑Idol, 夏日

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