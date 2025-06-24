安格斯12星座一周運勢6／23-6／29　獅子少講八卦、天蠍脫單別宅在家

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊座獨特的溫柔和憨厚的氣場這周特別容易打動身邊人。單身羊在家族聚會、鄰里活動、老友介紹下最容易遇到有感覺的新對象，尤其是溫馨、懂生活的人。交往者建議與伴侶共同佈置家居或處理家事，藉由雙方家庭話題可緩和原本漸冷的關係。與閨蜜間若有心結，宜以開誠布公方式化解，別再默默吞忍。

金牛 4.21～5.20



金星加持持續，金牛座超牛的魅力與人氣在這周來到了小小巔峰，單身金牛在學習、聚會、手作課程等質感場合最易遇到欣賞你的對象，朋友間過去的誤會也易在輕鬆話題中釋懷。而你細膩的觀察與不凡品味，能創造意想不到的桃花，約會期間飲食以原型食物、堅果、甜點為主，避免餓著肚子大大掃興。

雙子 5.21～6.20



雙子這周財務宮能量活絡，朋友間可多互相交流資源與經驗，能有助於增進友誼。感情方面，單身雙子在理財課程、商務場合或投資社團易與談得來的對象互動，感情因「金錢」話題升溫，同時易在職場、進修、財經活動遇見真心朋友或有趣桃花。至於穩定交往的雙子適合與伴侶一起規劃生活開銷、理財規畫，討論未來會拉近心距離。

巨蟹 6.21～7.21



歲星連結太陽為周間的巨蟹座帶來了一股無形力量，期待著愛情敲門的單身巨蟹本周特別吸睛，適合主動追求、大膽告白釋放內心的秘密，生活圈、朋友聚會都將有緣分靠近。有伴的巨蟹與情侶間除了情話綿綿，也可把眼界拉遠，開始討論關於未來的憧憬與計畫，一旦建立共識，兩人感情可越穩固。

獅子 7.22～8.22



內在宮位星象的引力大於外在，獅子座這周一動不如一靜，少點八卦，將能收穫更多真誠互動！單身獅子傾向低調觀察，被動、內斂但自信的底氣反而吸引身邊有心人士的主動靠近，感情進展緩慢但有深度，可能在身心療癒課程、讀書會中遇到契合對象。有伴侶者適合彼此分享心事、一起冥想或學習身心技巧，能拉近彼此靈魂距離。

處女 8.23～9.22



太陽與新月聚焦在團體宮位，這周處女座特別容易在社群、同好會、職場團隊或公益活動裡認識新朋友。單身者很可能因共同目標、興趣話題而結識聊得來的對象，桃花多半來自朋友變情人、同事變曖昧的路線。有對象的處女座，建議和另一半一起參加朋友聚餐、團體出遊或共同完成一個任務，這些群體中的搭檔默契將成為彼此的新火花。

天秤 9.23～10.22



天秤座這周感情不如工作來得積極，如果想要把旺盛的事業運移轉到桃花，就要多給自己一些喘息的機會，偶爾從工作中停下腳步，保持生活的平衡。此時可多留心職場上的友善眼神，單身天秤有機會在商業場合認識志同道合的新朋友，或因合作案擦出新火花。情侶間建議多支持彼此的事業與目標，少計較日常小事，感情才能更穩定。

天蠍 10.23～11.22



太陽點亮天蠍座的遠行宮位，單身天蠍若想脫單千萬別宅在家，藉著異國美食課、旅行團，或是參加個國際派對、語言交流，最容易遇見聰明又特別的新朋友。這種緣分，不只會讓你腦力激盪，還可能成為彼此鼓勵進步的學伴兼知己！有對象的天蠍很適合拉另一半一起進修、旅遊，或者一起挑戰沒嘗試過的冒險，過程中可能有意見分歧，但正因如此會發現彼此新的魅力。

射手 11.23～12.21



太陽與新月帶旺資源宮，射手這周很容易因為協作、財務規劃、團隊專案而遇到志同道合的新朋友，也容易走跳在朋友圈、為大家解決煩惱而成為大家的軍師，單身射手，不妨多參加商業聚會、協會、理財講座或義賣活動，有望遇見聊得來又成熟的對象。有伴侶者，這周很適合一起規劃未來財務目標、合資小項目，彼此關係更堅固。

摩羯 12.22～1.19



無論單身還是有伴，摩羯這周都容易有深度關係主動靠近。單身者能在業務交流、專業講座中較易遇到成熟可靠、價值觀與你相近的人，有伴侶的摩羯適合和對方聊聊人生規劃、為下一階段做準備。至於社交方面，本周多為「合作型朋友」靠近，例如共事的同儕、參與專案的小組，大家可能在某些細節意見不合，但只要溝通順暢，反而會有「革命情感」。

水瓶 1.20～2.18



水瓶座這周適合把能量擺在家庭宮與健康相關的事物上，想要延伸新感情的單身水瓶，可在健身房、瑜伽課、或是家人介紹下遇到談得來的對象。有對象者，情侶間不妨在夏日一起培養新的運動習慣，感情會越來越實在。至於朋友也可多分享生活小事，彼此在健康與習慣話題中建立默契，彼此也能累積出革命情感。

雙魚 2.19～3.20



熾熱的夏天裡雙魚座的情感同樣散發著高溫，這周屬於戀愛的能量滿檔，單身雙魚在表演、創作、社交平台、兒童活動最易遇到同好，有對象者，情侶倆適合一起參加展覽、才藝課程、看電影，讓感情有新鮮感。夏日裡雙魚與朋友間的互動同樣活絡，多參與娛樂或藝文活動，能擴大朋友圈，為你帶來一波貴人緣。

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