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床上躺整天還是累？3種高效休息法讓大腦徹底關機

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

工作回家之後，刷刷手機、追追劇是不少人喜歡的放鬆方式，但晚上常常會有睡不著、失眠的狀況出現，其實就是因為腦部沒有真正的休息，依舊在轉，建議可以透過3種方式來改善一直覺得很累的狀況，讓大腦真正的關機。

1.記錄擔憂，認知邏輯梳理

▲休息,睡眠,睡覺,大腦,。（圖／pexels）

很多人都會擔心工作的部分，比如明天的工作是否可以順利進行，各種的擔心與憂慮，建議可以在前一天把工作計畫列出來，把急需解決或是擔憂的事情大致的列出來，並且寫下各種解決的方案，這樣做是告訴大腦，這些問題是可以發現並且被控制的，防止大腦對未完成的事情進行擔心，這樣可以大大減緩焦慮。

2.掌握工作與休息模式的切換

▲休息,睡眠,睡覺,大腦,。（圖／pexels）

很多人都是下班了還會想上班的事情，身體休息，但腦子還在工作狀態，腦子很難好好休息，建議可以透過泡個腳、進行熱水澡，上班路上聽音樂、喜歡的電台等等，養成這樣的習慣，這樣以後大腦就會知道，泡腳、熱水澡就是休息，聽音樂、喜歡的電台就是準備要上班，可以快速的在工作、休息的狀態進行切換。

3.睡眠限制休息法

▲休息,睡眠,睡覺,大腦,。（圖／pexels）

建議上床就是睡覺，一沾到床就有睏意，第一步就是記錄自己每天的睡眠時間，持續1到2周，算出平均睡眠的時間，接下來就是從第三周開始，只睡自己平均睡眠的時間，當實際睡眠時間到達85%以上，第二天就可以再多睡15分鐘，逐漸增加睡眠時間，直到自己在床上的睡眠時間穩定下來，提到床就想睡。

關鍵字：

休息, 睡眠, 睡覺, 大腦

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