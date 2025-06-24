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買精不買多！理想7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

滿櫃子的衣服卻還是常常覺得沒有衣服穿？然後又買一大堆衣服在家裡囤，導致空間越來越小？到底要怎麼整理分配，才不會導致類似情形出現，有網友就建議不妨可以使用7：3黃金比例衣櫃，既能穿出時尚風格，也能輕鬆無腦搭配。

衣服,時尚,衣櫃,穿搭,購物,。（圖／達志示意圖）

1.衣櫃裡面70%基礎百搭品

在衣櫃裡面的款式建議70%都是基礎款，但這裡的基礎款並不代表都是同款，不是說到了冬天就通通買針織衫、夏天又整櫃子都是T恤，建議可以多款穿插，比如，襯衫、針織衫、打底衫等等都有2到3件，彼此之間顏色、款式都可以互相搭配，打造多重性穿搭。

不只是搭配性強，基礎款還有一個特點，就是幾乎去任何場合穿，也不會有大的差錯，穿著的頻率會很高，這樣即使是買貴一點的單品，穿著的次數多，平攤下來算也是相當划算的，反而是那些沒有試穿過、便宜的地攤貨，很可能因為版型不對，穿上身一次就再也沒出現過，這樣才是比較浪費的。

衣服,時尚,衣櫃,穿搭,購物,。（圖／達志示意圖）

2.衣櫃裡面30％設計款

如果人生只穿基礎款實在太無聊，雖然不得不應付各種場合，基礎款必須有，另外，可以挑一些比較設計、潮流的款式，不僅可以彰顯個人的時尚風格與態度，也可以反應出當時的流行穿搭風格。

但是在挑選的時候，建議不要一下子選擇太跳躍的款式，以免穿搭不好搭配，或是找不到可以匹配的單品，建議設計款可以從幾個方面下手，比如基礎款的顏色、設計感比較簡約的結構，開始挑選，不但穿搭的次數會變高，同時又不會顯得太無聊，買得精巧，而不是買得很多。

關鍵字：

穿搭, 設計, 實用文

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