「天生理財高手」星座Top 3！第一名有吸金體質　會賺更會存錢





▲天生有理財頭腦的星座Top 3 。（圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

懂得賺錢還不夠，能守住才是關鍵，有些人天生就擁有敏銳的金錢觀念，不光把賺錢當成愛好，更懂得用自己的投資和規劃，讓錢生錢，以下就公開天生有理財頭腦的星座Top 3 ，這些人根本就是最後的贏家。

Top 3 處女座

處女座對人處事都擁有細心的態度，能夠留意到他人看不見的細節，這種特質使他們在理財方面表現出色，他們傾向於非常精細縝密的預算和計劃，對於花費的每一分錢都非常謹慎。當然在投資方面也請相信處女座，他們往往會做好充分的研究，完全不會輕率地冒險，而是會選擇穩健的投資選擇，非常耐得住性子，這才是處女座的優勢。

Top 2 摩羯座

摩羯座擁有很強烈的責任感和耐心，這使他們能夠堅持不懈地追求理財目標，就算月收入平平，但是摩羯座也懂得運用出色的管理技能，實現自己的財務目標，懂得什麼是真正需要，而不是物質上的滿足。摩羯雖然看起來保守又內斂，但是他們才是真正不露鋒芒的贏家，只有金錢能帶給他們滿滿的安全感。



Top 1 金牛座

金牛座天生就擁有很強烈的財務意識，對金錢數字非常敏銳，使得他們會花時間去細細考慮每一筆開支的價值和必要性。金牛不會輕易花錢，而是會努力工作並儲蓄以實現自己的財務目標，相對而言，他們也傾向於購買實際的資產，例如房地產作為長期投資的一部分，穩扎穩打，成為最後贏家。