試開箱／PRADA第一支稜光水唇膏誕生！一抹即化的水感讓人上癮

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

水光類型的唇彩無疑是2025年很受歡迎的彩妝單品，今年才剛剛大舉進軍台灣的PRADA，才僅僅登場半年時間，超快速的推出旗下第一款水光型唇彩「原生稜光水唇膏」，遇到膚溫即融化的水潤質地，獨特細緻閃耀的稜光妝容，絕對是下一個爆款！

將時尚伸展台上面頂級水鑽設計元素，在聚光燈下多個不同維度可以展現出截然不同閃耀程度的亮澤，以「稜光」之姿融入到彩妝之中，原生稜光水唇膏誕生，最讓人著迷的膏體非常柔軟絲滑，一抹立刻可以融化出知性質感的水潤光透，而且一點都不黏膩的妝效，可以呈現出自然的紅潤好氣色。

在唇膏的外型設計，延續經典標誌Re-Nylon尼龍的元素，將膏體設計出精緻紋理，並且與經典霧面款的唇膏做區別，改以粉色LOGO方形戒環，搭配金屬管身，看起來更顯溫柔優雅，一次5種不同色選可以因應各種場合搭配，可以說是沒有任何一支可以被錯過，都是時髦美色。

純淨美妝香緹卡在2025年夏季則是以果汁感妝容為概念，推出全新水潤頰彩凍、花妍晶瑩唇彩，其中，花妍晶瑩唇彩早就是獲獎無數的經典單品，全新升級配方保濕度更提升，富含枸杞精萃、覆盆莓精萃，一抹立刻有飽滿豐潤的雙唇，細閃微光展現出精緻高雅的氛圍，更是美到讓人眼睛無法挪開。