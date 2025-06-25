無印良品開賣「在地啤酒」用台灣小麥　金色三麥首款威士忌登場

▲無印良品開賣台灣在地小麥鮮釀啤酒，單罐售價89元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在炎熱夏日來臨之際，無印良品推出一系列在地風味啤酒，讓人能在生活日常中來點微醺放鬆；精釀啤酒起家的金色三麥，則跨足烈酒市場，推出品牌首款紀念威士忌。不論你偏好清爽還是濃烈，兩家業者都端出新選擇，為今夏飲酒文化帶來更多可能。

無印良品向來以簡約生活與健康商品為主，今夏再推微醺風格，推出4款鮮釀啤酒，強調無添加香精與使用在地食材釀造，包括德式小麥、台灣小麥、芭樂與荔枝口味，標榜從風味到製程都盡量貼近自然原貌。

德式小麥口味以巴伐利亞工藝呈現細緻泡沫與飽滿口感，台灣小麥啤酒則選用來自台中大雅的小麥釀成，喝起來甜潤清爽。水果口味的芭樂與荔枝版本，則各自強調完熟果香與層次感，適合想試點新風味又不希望酒感太強的人。

除了啤酒，無印良品此次也同步推出果醋飲、果凍飲與多款無糖茶，主打健康、清爽與便利。即起至7／2有「無印良品週間」回饋，會員憑聯名卡或APP結帳可享全品項9折優惠。

以精釀啤酒聞名的金色三麥，迎來品牌20周年，首度跨足威士忌市場，推出限量1,200瓶的「金色三麥20週年紀念威士忌」，以Blended Malt Scotch Whisky為基底，強調全麥釀造精神與時間的層層堆疊。

這款威士忌主打董事長親赴蘇格蘭選桶，精選五款原酒進行調和，包括使用雪莉與波本桶熟成的酒液，設計上也別具巧思，酒標融合創辦人與現任董事長的輪廓，象徵品牌世代傳承。

業者表示，開瓶可聞到杏桃、蘋果與香草等香氣，入口後帶有甘草與豆蔻的辛香，尾韻乾爽且層次豐富。建議低溫純飲或加入少量冰水，細細品味其調和的精妙。每瓶定價7,757元，現已開放至全台金色三麥門市預購。

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