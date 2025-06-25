宋芸樺愛上CARLYN雲朵包要背去音樂祭　站台旗艦店「小孩子才做選擇」

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣包款品牌CARLYN 迎來台灣首間實體旗艦店，選址於台北大巨蛋嶄新開幕，今25日女星宋芸樺擔任開幕嘉賓，以一身甜美率性的穿搭現身，面對現場眾多包款，她難以抉擇笑稱小孩子才做選擇，更說下一次去音樂祭玩的時候，就要帶著輕便的包，「今天背的這一款，怎麼跳都不會掉！」





▲宋芸樺自己私下就非常喜歡CARLYN不規則且充滿趣味的包款設計 。（圖／品牌提供）

宋芸樺難掩興奮表示，自己私下就非常喜歡CARLYN不規則且充滿趣味的包款設計，笑稱每一款都戳中她的品味，「實用、輕巧、可愛，對我來說真的很重要！」她分享不論是日常T恤、牛仔褲的穿搭，或是音樂祭等特殊造型，CARLYN的包款都能完美融入造型之中，她特別提到：「我很喜歡可愛的吊飾，搭在包包上心情真的會變好，而且包包夠輕，怎麼塞東西都不覺得負擔！」





▲CARLYN 台北大巨蛋旗艦店 。（圖／品牌提供）



▲「MELLOW」小型尼龍背包以輕量絎縫設計與緩衝式背帶提供舒適實用性 。（圖／品牌提供）





▲May包款 。（圖／品牌提供）

CARLYN全台首家雲朵包夢幻旗艦店裝潢復刻南韓本店，引進眾多雲朵包款、腋下包、配件掛飾單品等，特別推薦兩款熱賣包型，「MELLOW」小型尼龍背包以輕量絎縫設計與緩衝式背帶提供舒適實用性；而「KIRA」3WAY迷你包則能手提、肩背、斜背自由切換，僅110g的重量完美契合都會女性的靈活步調。為迎接開幕也特別帶來滿額折扣與拍貼機體驗，即日起至6月30日止，邀請所有熱愛韓系時尚的朋友到場感受柔性美學的魅力。

同場加映





▲MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃 。（圖／品牌提供）

經典法式街頭品牌 MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃，以「Like a Weekend in Paris」為主題，將法國周末的慵懶步調轉化為讓人想奔向陽光的設計語言，當中的可愛丹寧雲朵包、T恤更是掀起話題。本系列主打復古水洗丹寧為設計基底，搭配DAISY SYNDROME最具辨識度的手繪風格小花，讓標誌性單品一一可愛變身，一次推出牛仔包、百慕達短褲、滾邊無袖背心與T-shirt等夏日實穿性單品，將街頭率性與少女心完美融合。圖樣上大量出現輪廓雲朵、童趣花卉，呼應聯名的輕盈調性，從單品到整體造型，讓人自在穿梭城市與自然之間。