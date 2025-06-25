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Levi's x Nike運動風丹寧褲、夾克超燒！Dickies暗黑骷髏頭聯名搶先看

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記者鮑璿安／綜合報導

在2025年夏季街頭潮流持續升溫之際，兩組重磅聯名系列同時引爆話題！經典工裝品牌 Dickies 攜手日本暗黑潮流代表 mastermind JAPAN，推出結合硬派工裝與暗黑美學的限量秋冬聯名系列；而Levi’s則與 Nike 攜手打造跨界膠囊系列，將經典丹寧與運動風格融合，為時尚愛好者帶來全新混血風格的單品選擇。

▲▼ Dickies x mastermind 。（圖／品牌提供）

▲此次Dickies與mastermind JAPAN合作，將兩大品牌根源完美融合 。（圖／品牌提供）

此次Dickies與mastermind JAPAN合作，將兩大品牌根源完美融合，工裝結構美學結合 mastermind JAPAN 的骷髏圖騰與黑魂風格，推出涵蓋外套、長褲、短褲、連帽衛衣與 T-Shirt 等多款潮流單品。全系列採用高磅帆布與法式毛圈布，搭載暗黑迷彩、金屬配件與反光細節，展現強烈視覺衝擊，限量聯名將於 7月18日登場。

▲▼ Dickies x mastermind 。（圖／品牌提供）

▲▼ Dickies x mastermind 。（圖／品牌提供）

▲▼ Dickies x mastermind 。（圖／品牌提供）

▲Levi’s × Nike聯名膠囊系列主打經典與革新的融合，重點單品包括復刻Type II結構的丹寧夾克與Baggy寬管丹寧褲。（圖／品牌提供）

Levi’s × Nike聯名膠囊系列，主打經典與革新的融合，重點單品包括復刻Type II結構的丹寧夾克與Baggy寬管丹寧褲，採用赤耳布邊與米白鍊縫線，並在細節處注入Nike swoosh標誌，於Levi’s雙馬皮牌上打造專屬標記。丹寧褲則針對球鞋造型特別調整褲腳比例，兼顧運動與街頭穿搭需求，全新 Levi’s x Nike 聯名系列將於 7 月 10 日起於指定店舖及官方旗艦店限量上市。

關鍵字：

Dickies, nike, mastermind

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