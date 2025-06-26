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施華洛世奇雙面戴更好搭　磁吸長鍊變還可當手鍊

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▲▼Swarovski Pandora 。（圖／公關照）

▲模特兒疊搭多條施華洛世奇項鍊，其中最下方的多功能的串珠項鍊將綠色Swarovski ReCreated™ 水晶鍊身旋轉即變粉色，還可拆成手鍊。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）結合永續理念與穿戴多變性設計，與倫敦藝術大學旗下可持續時尚中心（Centre for Sustainable Fashion）攜手延長材料生命周期，選用Swarovski ReCreated™ 水晶及再生金屬打造全新Chroma Twist系列，6件新品不僅均為環保材質製成，還可靠旋轉至另一面展現不同色調，穿搭更具變化性。

▲▼Swarovski Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇炫彩雞尾酒戒指（上）中央枕形切割主石兩面各是粉紅與翠綠，3顆綠色Swarovski ReCreated™ 水晶可翻轉呈現粉色或藍色切面的手環。

由施華洛世奇創意總監Giovanna Engelbert創作的Chroma Twist系列，包括項鍊、手環、耳環與戒指，當中多功能的串珠項鍊可從綠色Swarovski ReCreated™ 水晶鍊身旋轉成粉色，且磁吸式扣環結構可隨心調節為長鍊、短鍊或頸鍊，亦可轉換為五款不同長度手鍊，一件多用的設計更吸引人；其他作品亦有雙面風情，只需輕旋就可轉到當日想搭配的色系。

▲▼Swarovski Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇可旋轉的吊墜雙面鑲嵌湛藍與粉紅Swarovski ReCreated™ 水晶。

丹麥品牌Pandora最新Timeless系列，也以彩色寶石搭配金屬線條創作手鍊與耳環，為簡潔俐落的線條增添繽紛色彩，顏色選擇包括薄荷綠、芭比粉、水藍色與明亮黃色，手鍊可單戴或多款撞色混搭，展現夏日活力氣息。

▲▼Swarovski Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora Timeless系列推出多種繽紛色調的璀璨寶石手鍊。（圖／Pandora提供，以下同）

▲▼Swarovski Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora Timeless系列薄荷綠璀璨寶石手鍊，6280元。

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關鍵字：

施華洛世奇, Swarvoski, Pandora

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