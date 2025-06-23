汶萊王子妃優雅現身英王室馬賽　老公摟腰觀賽閃瞎眾人

▲汶萊王子馬丁與王子妃Anisha盛裝出席Royal Ascot皇家賽馬活動。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

Royal Ascot英國皇家賽馬是每年王室重要活動之一，與會人士必須遵守嚴格的服裝要求，男士需穿包括背心與領帶的晨禮服，搭配高頂禮帽與黑鞋；女士需穿著裙長過膝的日裝、褲裝則需長於腳踝部位，且上衣肩帶必須超過1英吋，並戴上底部寬及10公分的帽子，參加此賽馬盛事的紳士淑女無不精心打扮，活躍於歐美上流社會的汶萊王子馬丁夫婦，做了完美示範，觀賽時王子還摟著王子妃的纖腰，閃瞎眾人。





▲汶萊王子馬丁與王子妃Anisha感情甜蜜蜜。（圖／翻攝tmski IG）

汶萊王子妃Anisha接連兩天出席Royal Ascot賽馬活動，分別換穿粉色套裝與白色洋裝，其中要價超過16萬元的白色雙排扣洋裝出自Dior，繫上黑色皮帶更為俐落，她選戴英國王室愛牌、帽飾界大師Philip Treacy設計的黑白帽子，與服裝色系呼應。





▲英國王后卡蜜拉穿Anna Valentine白洋裝搭Dior小尺寸Lady Dior包，與國王查爾斯三世一起出席。（圖／路透社）

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉也現身馬場觀賽，卡蜜拉連兩日穿白色洋裝搭配白色寬邊圓帽出席，手拎Dior有「黛妃包」之稱白色Lady Dior小型包，定價約205,000元。

