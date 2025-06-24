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孔劉LV錶融入經典行李箱元素　藍面款襯男神好氣質

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▲▼孔劉,李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉仔細端詳自己的LV錶。（圖／翻攝gongyoo_official）

記者陳雅韻／台北報導

韓星孔劉提早抵達巴黎，準備參加代言品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）2026春夏男裝大秀，他在途中仔細端詳手腕上的LV Escale腕錶，恰好呼應他踏上旅程的冒險精神，因為此系列錶款融入品牌經典行李箱設計元素，金色刻度和鉚釘均從經典LV行李箱的金屬配件和圓釘取材，面盤中央的粒面質感，則向品牌標誌性 Monogram帆布致敬。

▲▼孔劉,李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲孔劉戴LV Escale Automatic 39毫米玫瑰K金腕錶，955,000元。（圖／翻攝gongyoo_official）

孔劉所戴的藍色面盤LV Escale玫瑰K金腕錶為三針款式，39毫米錶殼經過重新改良，是男女皆宜的尺寸，搭載Tambour腕錶所用的LFT023自動上鍊機芯，獲得日內瓦天文台認證，百搭設計成為他旅行的良伴。

▲▼孔劉,李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲韓星李俊昊以簡潔的白T恤配丹寧褲造型，搭配PIAGET Polo系列42毫米伯爵藍超薄鏤空自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼孔劉,李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲PIAGET Polo系列42毫米伯爵藍超薄鏤空自動上鍊腕錶，1,010,000元。

藍色面盤腕錶優雅耐看，擔任伯爵（PIAGET）全球形象大使的韓星李俊昊也是擁護者，日前他穿簡潔的白T恤配牛仔褲登機，手腕上戴著PIAGET Polo系列 42毫米伯爵藍超薄鏤空自動上鍊腕錶，輕鬆展現型男魅力。

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關鍵字：

孔劉, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 李俊昊, PIAGET, 伯爵

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