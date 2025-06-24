薛仕凌紳士造型少不了坦克錶　卡地亞特別款限量更難搶

▲薛仕凌佩戴Cartier Privé系列Tank Chinoise腕錶，1,030,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）於錶界樹立不少經典，旗下Cartier Privé系列以現代手法演繹傳承品牌代表作，高辨識度且意義非凡，特別受到收藏家青睞。金鐘視帝薛仕凌近日戴上此系列限量150只的Tank Chinoise腕錶，即是從路易卡地亞（Louis Cartier）於1917年設計並於1919年開始發售的坦克錶延伸而來，展現優雅紳士風範；今年卡地亞為Cartier Privé系列推出第9款作品Tank à Guichets腕錶，以跳時窗與扇形窗顯示分鐘，再現「獨眼龍」風采。





▲Cartier Privé系列Tank à Guichets腕錶鉑金款，1,870,000 元。

路易卡地亞1904年為飛行員好友Alberto Santos-Dumont創造了第一款現代腕錶，方便他在飛行時閱讀時間，也是品牌傳奇之作，今年延續Santos-Dumont腕錶傳奇，同時向Alberto Santos Dumont的豆娘號飛機致敬，打造3款材質各異的超大款式手動上鍊錶，金鐘視帝傅孟柏日前戴上黃K金版本，設計靈感來自豆娘號飛機結構的木質元素，其黃銅基板面盤以雷射加工創造出木質效果，再放置在電鍍槽中呈現金色，最後刷上半透明的光澤保護漆，流露好質感。

▲傅孟柏戴上卡地亞Santos Dumont黃K金超大型款腕錶。





▲卡地亞Santos Dumont黃K金超大型款腕錶的面盤設計靈感來自飛機結構的木質元素，605,000元。

男士出席正式場合必備雅致錶款，英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）日前出席電影《腓尼基計劃》首映會，以正裝搭配積家（Jaeger-LeCoultre）Master Ultra Thin Date 腕錶，此款超薄腕錶結合俐落線條、拋光錶殼和修長彎曲的錶耳，展現平衡美學，而太陽放射狀飾紋的銀色面盤上，長梯形時標經過重新設計更顯修長，搭配Dauphine風格指針，雋永耐看。





▲男星班奈狄克康柏拜區穿正裝搭配積家Master Ultra Thin Date 超薄大師系列日期顯示腕錶。（圖／積家提供，以下同）





▲積家Master Ultra Thin Date 超薄大師系列日期顯示腕錶，305,000元。