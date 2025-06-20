北川景子同款珍珠登台　MIKIMOTO蝴蝶結珠寶甜美可人

▲北川景子戴MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊351,000元，鑽石針式耳環402,000元，鑽戒378,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

六月的誕生石為珍珠，MIKIMOTO發表全新Bow Charm系列珠寶，由人氣女星北川景子示範以緞帶為設計靈感的新珠寶，立體緞帶構成的蝴蝶結造型鑲嵌美鑽，呈現精緻的耳環與戒指，而項鍊由珍珠串成圈再點綴鑽石蝴蝶結，她配上俐落黑裝格外亮眼，是休閒或正式裝扮都能完美搭配之作。





▲MIKIMOTO Bow Charm鑽戒，378,000元。

MIKIMOTO今年春天在台舉辦以緞帶蝴蝶結為主題的高級珠寶展，深受台灣收藏家喜愛，品牌再推出Bow Charm系列以及靈感源自高級訂製服上裝飾緞帶的Jeux de Rubans系列，均是以巧妙金工詮釋緞帶縈繞瞬間，輔以美鑽或珍珠打造百搭的生活珠寶，入門款Jeux de Rubans 18K金珍珠手鍊約37,000元便能擁有。





▲MIKIMOTO Jeux de Rubans白金鑽石墜鍊，237,000元。

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans 18K金珍珠手鍊，37,000元。

香奈兒（CHANEL）Ruban系列珠寶同樣受高級訂製服啟發，將經典緞帶元素捲繞繾綣、巧妙繫結、不對稱設計等靈動意境凝於瞬間，款式從小巧的鑲鑽蝴蝶結到上百萬元的華麗鑽石耳環、項鍊均備，款款線條優美，展現甜美風格。





▲模特兒佩戴香奈兒Ruban系列鑽石耳環，2,058,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）





▲香奈兒Ruban系列鑽石戒指，399,000元。