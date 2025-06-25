「詹皇」與RICHARD MILLE攜手造帥錶　開心搶下編號1限量款

▲NBA湖人隊球星詹姆斯穿LV外套搭配RICHARD MILLE與他聯名的RM 65-01特別版腕錶。（圖／翻攝kimjames IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國NBA湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日屢上新聞版面，他在節目上表示不贊成NBA的「戒指文化」，不該用冠軍戒指數量來定義球員生涯成就，此言一出挨批「虛偽」；不過好消息是他因季後賽首輪傷到右膝內側副韌帶休養近8周，24日終於回球場進行訓練，而球場外他也沒閒著，開心分享他與瑞士名錶RICHARD MILLE聯名的RM 65-01 LeBron James特別版腕錶，限量150只。





▲RICHARD MILLE限量150只的LeBron James版RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶。（圖／翻攝kimjames IG）

私下穿搭總是bling bling珠寶搭配名錶的詹姆斯，興奮向大眾公開他與RICHARD MILLE的合作錶款，選擇常態款式RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶為藍本進行設計，錶殼為Carbon TPT®碳纖維和黃色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼，按把護肩為綠色Quartz TPT®石英纖維，8時位置快速上鍊按鈕為黃色Quartz TPT®石英纖維材質，搭配亮黃色錶帶，流露動感活力氣息，透明底蓋則裝飾他的簽名，他開心將限量1號錶款納入收藏。





▲RICHARD MILLE LeBron James版RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶的透明底蓋上有詹姆斯簽名裝飾。（圖／翻攝kimjames IG）

詹姆斯的跨界合作不僅於此，去年底他成為LV（Louis Vuitton，路易威登）廣告主角，並發表潮流服飾；他還曾與生產芭比娃娃的玩具公司美泰兒攜手，推出以他私服形象設計的公仔，球場外的他是不折不扣的帶貨王。





▲芭比娃娃所屬公司美泰兒曾為詹姆斯推出聯名公仔。（圖／翻攝kimjames IG）