影迷有「小布錶」可戴了　布萊德彼特《F1電影》IWC綠錶開賣

▲IWC以布萊德彼特在《F1電影》所戴的IWC為靈感，打造限量1000只的工程師自動腕錶40綠色錶盤特別版。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）主演的新作《F1電影》（F1: The Movie）熱映中，眼尖的影迷與錶迷一定發現片中他幾乎綠錶不離身，原來是IWC工程師Sl古董錶，他特別委由專門改造古董錶的Cloister Watch Company為他換上喜愛的綠色面盤，此舉激發IWC創作限量1000只的工程師自動腕錶40綠色面盤特別版，讓粉絲也能擁有「小布錶」，差異是面盤多了網格圖案，搭載自製32111型機芯，動力儲存長達120小時。





▲《F1電影》中飾演布萊德彼特隊友的演員丹姆森伊德瑞斯，佩戴飛行員計時腕錶APXGP款。

布萊德彼特在《F1電影》中飾演重返賽道的F1車手，與英國演員丹姆森伊德瑞斯（Damson Idris）飾演的新秀隊友一同效力於虛構車隊APXGP，IWC以此車隊主色調黑與金色為靈感，打造3款可銷售的APXGP車隊錶，壯大旗下飛行員腕錶系列陣容，分別為18K紅金材質的飛行員高性能計時腕錶41、錶徑43毫米的飛行員計時腕錶APXGP特別版、飛行員計時腕錶41 APXGP特別版，後兩者均為精鋼材質，並配備印有金色車隊標誌的淺色藍寶石玻璃底蓋，搭配有特別雷射雕刻的黑色橡膠錶帶紀念APXGP車隊。





▲IWC 18K紅金材質飛行員高性能計時腕錶41。





▲IWC飛行員計時腕錶41「APXGP」特別版。





▲IWC錶徑43毫米飛行員計時腕錶「APXGP」特別版。

戲裡戴著IWC工程師錶，戲外布萊德彼特則戴著江詩丹頓（Vacheron Constantin）名錶跑宣傳，他現身倫敦首映活動時，穿著森林綠訂製西服搭配江詩丹頓Historiques系列222 18K金腕錶，重新演繹1977年慶祝品牌創立222周年推出傳奇名作222「Jumbo」腕錶，保留當年的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、金色調錶盤、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，裝載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯，他連同當年的古董錶與今年新款精鋼錶全納入收藏。





▲布萊德彼特在《F1電影》倫敦首映會上戴江詩丹頓金錶。（圖／美聯社）





▲布萊德彼特戴的江詩丹頓Historiques系列222腕錶18K金款。（圖／江詩丹頓提供）