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布萊德彼特與阿湯哥世紀合體　61歲男神森林綠訂製西裝帥慘了

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▲▼ 布萊德彼特與阿湯哥 。（圖／達志影像／美聯社

▲布萊德彼特（左）於新片《F1電影》倫敦首映會上與湯姆克魯斯上演世紀合體。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

國際娛樂圈近日最受矚目的大事，就是曾傳出不合的「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與湯姆克魯斯（Tom Cruise）合體了！兩人從1994年合作電影《夜訪吸血鬼》未再同台演出，只有在2001年慈善演唱會上短暫碰面，「王不見王」長達24年，未料23日布萊德彼特主演的新作《F1電影》（F1: The Movie）英國倫敦舉行首映會上，湯姆克魯斯驚喜現身助陣，兩位年過60的不老男神世紀同框引來媒體搶拍，勾起影迷滿滿的回憶。

62歲的湯姆克魯斯身穿淺灰色襯衫搭配深色西裝，戴上標誌性的飛行員墨鏡，一派瀟灑模樣為布萊德彼特新片《F1電影》倫敦首映會站台，他與布萊德彼特勾肩搭背熱情互動，以實際行動粉碎兩人不合多年的傳聞。

▲▼ 布萊德彼特與阿湯哥 。（圖／達志影像／美聯社

▲布萊德彼特（左）身穿英國訂製西服品牌Anderson & Sheppard森林綠雙排扣西裝，女友伊恩斯德拉蒙穿FENDI亮片禮服登場。（圖／美聯社）

身為主角的61歲布萊德彼特，出席首映會的造型格外用心，身穿創立於1906年的英國Savile Row老店Anderson & Sheppard為他量身訂製的森林綠雙排扣西裝，內搭白襯衫與薄荷綠領巾，展現紳士風範，小他32歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）也愛相隨，穿著FENDI綴滿亮片的低胸禮服閃亮登場。
 

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關鍵字：

布萊德彼特, 阿湯哥, 湯姆克魯斯

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